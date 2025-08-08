Как изменится платный прием в ВУЗы

С 1 сентября в России вступит в силу закон о госрегулировании платного приема в высшие учебные заведения. Инициатива направлена на повышение качества образования и баланс на рынке труда. Что изменится и как это отразится на абитуриентах — в материале «Вечерней Москвы».

Нововведения в законе

Заместитель главы комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко обратила внимание на то, что нововведения затронут все 749 головных университетов и 540 филиалов, включая коммерческие (около трети от общего числа). Фактически новые правила начнут работать в 2026 году: поступление на платные места в вузы в текущем году осуществлялось без изменений.

С 1 сентября 2025 года правительство сможет определять:

квоты на платные места;

перечень направлений подготовки и специальностей платного образования;

условия, размеры, порядок предоставления государственной поддержки образовательного кредитования.

Контролировать выполнение планов приема будут 18 профильных федеральных ведомств — учредителей вузов. Харченко объяснила, что инициатива не предназначена для сокращения набора на популярные специальности (например, экономику или юриспруденцию). Ее целями являются создание конкурса даже на платные места и обеспечение востребованности выпускников.

До конца 2025 года правительство разработает и утвердит постановление с четкими критериями для вузов, которое определит их право на максимальное количество платных мест. Подобное регулирование существовало ранее, но осуществлялось в более мягкой форме. С 1 сентября 2025 года оно станет обязательным.

Конкурсная основа для всех

Первый зампредседателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, что для абитуриентов ничего не изменится.

Закон, который приняла Государственная дума, прежде всего направлен на регулирование платного приема, а ни в коем случае не на ограничения, — добавил собеседник «ВМ».

В настоящее время Минобрнауки подготавливает подзаконный акт, который депутаты в дальнейшем будут анализировать.

Главная цель этого регулирования — повышение качества платного приема. Сегодня мы видим, что в университетах качество платного приема существенно хуже, чем качество приема на бюджет, — указал депутат.

Соответственно, закон, который вступит в силу 1 сентября 2025 года, направлен именно на повышение качества высшего образования в России.

Если мы посмотрим на статистику, то есть университеты, в которые можно поступить со средним баллом по ЕГЭ, например, 30. Хотя на это же направление подготовки в других университетах средний балл составляет 60 по стране, — отметил Мажуга.

Нововведения в законе должны изменить ситуацию и создать условия для поступления по конкурсу как на бюджетном, так и на платном отделении, заключил депутат.

