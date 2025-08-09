Родители рассказали, могут ли контролировать питание своих детей

Большинство работающих российских родителей стремятся обеспечить своим детям сбалансированное питание, несмотря на загруженность на работе. Однако занятость, усталость и нехватка времени мешают полностью контролировать питание — особенно в будни. Родители хотят участвовать в формировании рациона, больше доверять школьному питанию и готовы использовать современные цифровые решения: приложения, планы питания, консультации специалистов.

© РИА Новости

Это показало исследование «Виво маркет» и hh.ru, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Так, более 90% родителей уверены: питание ребенка должно быть сбалансированным. Около 37% респондентов заявили, что полностью контролируют рацион своих детей, еще 53% делают это частично. При этом каждый десятый родитель признает, что контролирует питание с трудом и хотел бы делать это лучше.

Главная причина, мешающая это сделать, — нехватка времени. Ее отметили 34% опрошенных. На втором месте — усталость после работы (15%), затем — отсутствие идей, что готовить (11%), и нежелание ребенка есть домашнюю еду (10%). Эти барьеры особенно остро ощущаются в семьях с двумя работающими родителями и детьми школьного возраста.

В условиях нехватки ресурсов школьное и детсадовское питание становятся ключевым элементом рациона ребенка. Почти 60% детей в будни питаются в школе или садике. Однако доверие родителей к качеству школьного питания остается ограниченным: только 22% полностью доверяют меню учреждений, еще 57% — скорее доверяют, но с оговорками. Каждый пятый родитель сомневается или вовсе не доверяет школьной кухне.

В то же время 65% родителей хотят участвовать в формировании школьного меню, особенно в старших возрастных группах. Это говорит о готовности к сотрудничеству и желании влиять на то, что едят дети вне дома. Чем старше родители, тем чаще они поддерживают идею партнерства со школой в вопросах питания.

42% родителей хотели бы пользоваться мобильным приложением с меню и рекомендациями по питанию, а 38% предпочли бы готовые планы питания на неделю, разработанные с участием специалистов.

Кроме того, 30% родителей заинтересованы в более полной информации о школьном рационе, а около 17% считают полезными образовательные программы для самих детей. Консультации с детским диетологом и обучающие вебинары также востребованы у значительной части родителей, особенно среди молодых.

Интересно, что пока почти 65% родителей не используют никакие цифровые инструменты, несмотря на их высокий интерес к ним. Это говорит о недостатке предложения или сложности в доступе к качественным и адаптированным решениям.

Исследование подтвердило: почти 75% родителей признают, что работа в той или иной степени влияет на питание ребенка. У 18% детей бывают пропуски приемов пищи, у 11% — в рационе преобладают фастфуд или полуфабрикаты. Тем не менее, большинство родителей стараются сохранять баланс: обсуждают питание с детьми (70% делают это регулярно), интересуются меню в школе и ищут пути сделать рацион ребенка полноценным.

Различия между мужчинами и женщинами также очевидны: мамы чаще чувствуют усталость и берут на себя контроль питания, отцы — реже, но более уверены, что работа не мешает заботе о рационе.