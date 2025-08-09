Сенатор рассказал, какие мультфильмы должны смотреть дети

Детям особенно важно смотреть добрые и поучительные мультфильмы — такие, как снимали в советское время. Об этом «СенатИнформ» 7 августа заявила зампредседателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Екатерина Алтабаева.

По ее мнению, именно через такие мультфильмы ребенок учится доброте, заботе, умению дружить и поступать правильно.

«Среди зарубежных мультфильмов тоже бывают хорошие, но родителям важно следить и не показывать детям мультики пугающих образов, которые могут вызывать страх или неуверенность», — сказала Алтабаева.

Сенатор также отметила, что важно ограничивать детям время просмотра мультфильмов до одного часа в день.

Ранее депутат Анна Скрозникова предложила ввести ограничения на использование популярных среди детей персонажей для продвижения вредных продуктов. Она пояснила, что ребенок воспринимает образы героев мультфильмов, кукол и мягких игрушек как маркеры безопасности и дружелюбия, перенося отношение к ним на помещенный в такую упаковку продукт. Как считает парламентарий, введение соответствующих ограничений особенно важно в контексте задач государственной политики по формированию культуры здорового питания и профилактике хронических заболеваний.