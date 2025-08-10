Дети заинтересовались кофейным снюсом: что это такое

Российская молодежь начала перенимать тренд из США и подсаживаться на кофейный снюс. Он стал очень популярен, ведь его продают даже детям, не спрашивая паспорт. «Вечерняя Москва» узнала, что скрывает в себе новый продукт.

Кофейный снюс представляет собой небольшие пакетики с ароматизированным кофейным порошком, который позиционируется как отличная альтернатива табачным аналогам и кофе в привычном понимании. Для быстрого эффекта его кладут под губу, где он выделяет сок, быстро впитывающийся организмом. По словам производителей, в составе есть кофеин, натуральный кофе, витамины группы В и таурин, что и дает энергетический эффект. Одна пастилка равна 45 минутам энергии.

Что заявляют производители

Создатели продукта считают, что он подходит для тех, кто работает в ночные смены. В одной банке находится примерно 18 пакетиков с порошком, каждый из которых содержит 50 мг кофеина. Получается, что банка равна 9–10 чашкам крепкого кофе. Отзывы на сайте в основном положительные. Некоторые даже говорят, что у них получилось бросить курить. Якобы после употребления такого «энергетика» человека ждут заряд энергии, сила и бодрость. Однако врачи считают иначе.

Продают даже детям

Самое неприятное во всей этой ситуации то, что товар продают без паспорта, а значит, его могут взять и несовершеннолетние. Школьники радуются, что у них наконец-то появилась альтернатива энергетикам, а врачи бьют тревогу, потому что тренд точно полезным не назовешь. Последствиями злоупотребления новинки называют резкие скачки давления, проблемы с сердцем. Пакетики со снюсом напоминают кофейную инъекцию. Они не разбавлены водой или молоком, как обычный кофе.

Если, например, ребенок изначально был не в очень хорошей физической форме, часто переживал, мало спал, то организм намеренно вводит его в состояние покоя для восстановления сил и гормонов стресса. Если попытаться быстро «проснуться», организм «спасибо» не скажет. Со временем у пациента возникает привычка, избавиться от которой, увы, очень сложно. Врачи считают, что в некоторых случаях увлечение может приводить даже к инвалидности и летальному исходу.

Молодежь о своем здоровье думать, понятно, не хочет. Так что о нем задумались взрослые. Председатель общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов предложил ограничить продажу кофейного снюса и ввести возрастные ограничения. По его словам, новый тренд может представлять угрозу для организма. Не так давно государство запретило продавать вейпы и энергетики несовершеннолетним, теперь нужно заняться и новой угрозой, пока она не испортила кому-нибудь жизнь.

Прямая речь

Александр Карасев, врач-педиатр, член Федерации лабораторной медицины РФ:

— Кофеин — наиболее потребляемый психостимулятор на планете. У него есть слабое свойство вызывать зависимость. Кола — основной путь потребления кофеина детьми, так что уже было проведено достаточное количество исследований. В малых дозах 2,5 мг/кг был показан положительный эффект.

Кофеин влияет на когнитивные способности и внимание. Однако в больших количествах он приводит к нарушению сна, увеличению вероятности депрессии и нарушению ритма сердца — и, как результат, считается не полезным для здоровья детей.

Новая форма в виде снюса не имеет строгих требований к составу и концентрации кофеина, дополнительные компоненты могут проявлять еще и местнораздражающее свойство, что повысит вероятность болезней десен и зубов.

Госдума 22 мая приняла закон о введении штрафов до 500 тысяч рублей за продажу энергетиков детям. При этом депутаты планируют добиться еще и введения уголовной ответственности. «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта Надежды Чернышовой, какой вред могут нанести энергетики неокрепшему организму.