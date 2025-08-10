С 1 сентября изменятся правила для отдыха в санаториях с детьми

Новый порядок организации санаторно-курортного лечения вступит в силу с 1 числа. Об этом РИА Новости сообщила член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова.

Она отметила, что мера поможет детям легче адаптироваться и повысит эффективность лечения.

В силу также вступают новые стандарты классификации природных лечебных ресурсов. В перечень добавлены минеральные воды, лечебные грязи, бишофит, лечебный климат и соли.