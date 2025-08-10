Как заставить ребенка прочитать список литературы на лето

Каждое лето школьники получают список литературы для чтения на каникулы. И ежегодно это становится поводом для споров в семьях: подростки не хотят читать, родители — настаивают. О том, насколько важно выполнять это школьное задание и как быть, если ребенок сопротивляется, URA.RU рассказал директор центра психологии «Терра-П», преподаватель факультета психологии ПГГПУ Константин Обшаров.

© unsplash

Почему подростки отказываются читать

По словам эксперта, вопрос о необходимости чтения из школьного списка чаще всего возникает в семьях, где подросток не проявляет интереса к книгам. Родители пытаются убедить ребенка в важности литературы, но это приводит лишь к ссорам и взаимному непониманию. В результате взрослые устают уговаривать и заставлять, особенно в разгар отпусков и летнего отдыха.

Существует две основные причины отказа от чтения:

Ребенок не хочет читать именно школьную литературу, предпочитая другие книги.

Ребенок вообще не любит читать и воспринимает это занятие как наказание.

Что делать, если подросток хочет читать, но не школьную программу

Если ребенок читает, но выбирает свои книги, это хороший знак. По мнению Обшарова, это говорит о том, что взрослым удалось привить подростку любовь к чтению — возможно, благодаря усилиям родителей или учителя литературы.

В этом случае специалист рекомендует идти на компромисс.

«Вы можете сказать подростку: "Ты не обязан читать весь список, но что-то прочитать должен, что именно – давай обсудим"», — советует психолог.

Он подчеркивает, что смысл в чтении не в конкретных произведениях, а в развитии ключевых навыков — формирование навыка осмысленного чтения, развитие эмоционального интеллекта и эстетического вкуса, умение анализировать и интерпретировать текст. Этому можно научиться и на других примерах. Так, книги о Гарри Поттере позволяют обсуждать глубокие темы: противостояния добра и зла, дружбы и предательства, отношениях отцов и детей, жизни и смерти. Для успешной учебы оставшиеся книги из списка можно прочитать в кратком изложении.

Что делать, если ребенок вообще не любит читать

Ситуация значительно сложнее, если подросток не любит читать в принципе. В этом случае быстрых результатов ждать не стоит, предупреждает психолог. Он дает несколько рекомендаций:

Ориентироваться не на возрастную норму, а на реальность

«Если 14-летний подросток читает по слогам со скоростью 30 слов в минуту, требовать от него освоения 15 книг просто бессмысленно. Ставьте посильные задачи», — отмечает Обшаров.

Найти авторитетного взрослого, увлеченного чтением

Замечательно, если таким человеком является сам родитель. Примерно до 8 класса ученики не разделяют предмет и учителя. Если не нравится учитель, не нравится и предмет. И наоборот. Интересные беседы с интересным человеком со временем вызовут интерес и к самому чтению.

Выбирать тексты, актуальные для самого подростка

На первом этапе, считает специалист, можно временно отойти от программы и предложить подростку то, что ему действительно интересно.

«Слушает рэп — пусть прочитает текст песни и обсудит его с вами, смотрит фантастику от MARVEL — пусть начнет читать комиксы. Любит киноэпопею про Гарри Поттера — пусть в книге прочитает эпизоды, не вошедшие в фильмы», — советует психолог.

Обшаров признает, что предложенный подход требует от родителей дополнительных усилий и времени. Однако именно такой путь помогает наладить контакт с подростком, лучше его понять и вместе справиться с проблемой.