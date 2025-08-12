В Госдуме отреагировали на планы изменить подход к домашнему заданию в школах

Перегрузка школьников связана не с объемом возложенных на них задач, а с методикой образования. Такое мнение выразил член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман, чьи слова приводит «Взгляд».

По его мнению, домашние задания должны остаться в программе.

«А проблема перегрузки школьников связана не с объемом заданий, а с методикой», — пояснил он.

Депутат считает, что западная тенденция образования, основанная на зазубривании фактов, около 30 лет назад добралась до России и повлияла на всю методику образования. Однако сейчас в стране осознали опасность и начали направлять систему в другое русло.

«Когда мы вернемся к классической методике образования, нагрузка автоматически снизится. Эта методика была у нас задолго до советской власти и, очевидно, давала высокие результаты», — добавил парламентарий.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее сообщал, что вопрос отмены домашних заданий в школах становится более актуальным, так как у детей появляются причины для формального их выполнения. Речь идет об искусственном интеллекте (ИИ) и поиске готовых ответов в интернете, уточнил председатель Госдумы. Он подчеркнул, что основная цель домашнего задания — развитие идей, а не поиск готовых решений и использование ИИ.