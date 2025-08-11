Психолог рассказала о способах занять детей на каникулах

Психолог бренда эмоциональных товаров modi Анастасия Мироненко посоветовала родителям внедрять образовательные элементы в игровые занятия, это поможет развлечь ребёнка во время летних каникул.

Настольные игры и головоломки развивают логику, внимательность и другие важные навыки, помогая сделать домашнее времяпрепровождение увлекательным и развивающим, поделилась она в беседе с РИАМО.

Уборка также может стать захватывающим процессом, если вовлекать в него детей через игру. Например, можно доверить ребёнку опрыскивание комнатных растений из красивого пульверизатора или убирать пыль с помощью красной варежки из микрофибры.

Это помогает ребёнку не скучать и делает его времяпрепровождение более продуктивным и радостным, отметила Мироненко.

Ранее психолог, консультант по сну BabySleep Татьяна Чхиквишвили дала советы, как помочь ребёнку адаптироваться к учебному графику после летних каникул.