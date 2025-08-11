Что купить для первоклассника к школе: чек-лист и полезные советы

Поступление ребенка в первый класс — важный и трогательный этап и для него, и для родителей. Чтобы последние дни августа не превратились в утомительный марафон по магазинам, лучше подготовиться заранее к 1 сентября, продумав все до мелочей. Вот подробный список необходимых вещей и рекомендации, как выбрать самое удачное.

Канцелярия и письменные принадлежности

Основой школьного набора станут тетради в косую линейку и в клетку. Понадобятся альбомы для рисования и черчения, цветная и белая бумага, картон. Не забудьте про ручки с удобным корпусом, простые и цветные карандаши, набор фломастеров, линейку, ластик, точилку и набор кисточек. Для организации всего этого великолепия стоит выбрать удобный пенал с несколькими отделениями.

Рюкзак и аксессуары для хранения

Выбирайте рюкзак с ортопедической спинкой, широкими регулируемыми лямками и светоотражающими элементами. Вес пустого рюкзака не должен превышать 1 кг. Внутри должны быть отделения для учебников, тетрадей, ланч-бокса и бутылки с водой. Дополнительно стоит приобрести папку для труда и отдельную папку для рисунков формата А4.

Одежда и обувь для школы

Для повседневных уроков подойдут удобные брюки или юбка, рубашка или блузка, жилет или кардиган (если в школе есть собственный дресс-код, учтите его). Не забудьте про сменную обувь на мягкой подошве и легкую спортивную форму: футболка, шорты, кроссовки для зала. Для осенней непогоды подготовьте непромокаемую куртку, шапку и резиновые сапоги.

Товары для уроков труда и рисования

В этот набор входят ножницы с закругленными концами, клей-карандаш, акварель, гуашь, пластилин с дощечкой, стакан-непроливайка и фартук для занятий. Стоит сразу разложить все по отдельным коробкам или контейнерам, чтобы ваш первоклашка не путался в принадлежностях.

Ланч-бокс и бутылка для воды

Даже при наличии школьной столовой полезно давать ребенку перекус: фрукты, орехи, бутерброды. Выберите ланч-бокс с несколькими отделениями и плотной крышкой. Бутылка для воды должна быть легкой, с герметичной крышкой и удобным носиком для питья. И сразу научите ребенка регулярно и правильно мыть бутылку!

Полезные мелочи

Среди дополнительных вещей пригодятся закладки для книг, дневник, расписание уроков, небольшой зонтик и салфетки. Можно приобрести часы с будильником, чтобы ребенок учился планировать утро и собирался в срок.

Делайте покупки по списку, а не спонтанно

Опытные родители советуют заранее составить список, опираясь на перечень, который можно попросить у учителя. В магазинах легко поддаться соблазну ярких витрин и акций, но лишние пеналы, фломастеры «про запас» и стопка ненужных тетрадей только захламят рюкзак и дом. Если держаться списка, получится сэкономить и оставить в корзине только то, что действительно понадобится в учебном году.

Сначала пробуйте, потом покупайте «на вырост»

Многие спешат сразу купить полный набор школьной формы, спортивные костюмы и обувь в нескольких комплектах. Но за пару месяцев ребенок может вырасти, и вещи, купленные в начале августа, в ноябре уже будут тесны. Лучше взять минимальный необходимый комплект, а дополнительные вещи докупить ближе к концу осени, когда станет ясно, что действительно нужно.

Не поддавайтесь модным трендам

В первый класс дети идут с разными вкусами, и через месяц любимые мультяшные герои на рюкзаке могут надоесть. Опытные родители выбирают нейтральные, качественные вещи, которые прослужат долго. Это экономит и деньги, и нервы, ведь тогда в середине года не придется снова покупать новые аксессуары или одежду для школы.