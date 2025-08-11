Эксперт: из-за демографической ямы слабые педагоги уйдут из школ

Надвигающаяся на Россию демографическая яма, вызванная кризисом рождаемости 90-х годов, сократит число учеников школ, а вместе с тем и учителей, работающих «для галочки». Такое мнение высказала учитель русского языка и литературы Татьяной Гартман в интервью радио Sputnik.

Педагог отметила, что на сегодняшний день сложно найти школу, которая не сталкивалась бы с нехваткой учителей, но уже в скором будущем из-за демографической ямы образовательная система может столкнуться с переизбытком специалистов. По ее словам, произойдет естественный отбор, и в системе останутся, только те, кто действительно умеют преподавать.

Гартман заявила, что школы готовы брать почти любого, кто согласится вести уроки, иногда вместо учителей литературы преподают студенты журфака. Но через несколько лет ситуация изменится, подчеркнула специалист.

«Как в любой профессии, в педагогике есть яркие звезды и те, кто работает «для галочки». Когда дефицит кадров уменьшится, слабые специалисты уйдут в другие сферы, а школы только выиграют от этого, в профессии будет меньше проходных людей», — отметила Гартман.

Член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко рассказала, что депутаты уже запустили систему целевого обучения: регионы прогнозируют сколько учителей им потребуется, и «заказывают» их в вузах. Кроме того, нацпроект «Образование» включает программы переподготовки и поддержки педагогов.