Как защитить детей от опасных насекомых

Лето и осень — отличная пора для прогулок по лесам и полям, а также пикников на природе. Несмотря на дожди и перемены погоды, многие наверняка захотят провести время на свежем воздухе. Конечно, природная среда — зона повышенной опасности, как для взрослых, так и для детей. Но иногда не только явные угрозы подстерегают людей, но и незаметные, такие как опасные насекомые.Мы подготовили для вас несколько карточек с полезными советами. Что обязательно нужно делать, чтобы обезопасить себя от клещей на природе?Печалька Леший Звездочёт ВаряЕщё одним насекомым, присутствие которого не только неприятно, но и опасно, являются осы. Они — вечные спутники перекусов на природе. И рекомендации для борьбы с осами редакция Тлум.Ру также подготовила в виде поучительных карточек для детей.Маша Мария МарьяПриятного и безопасного лесного отдыха вам и вашим семьям. Больше полезных советов и интересных материалов вы можете найти в специальном разделена нашем сайте.