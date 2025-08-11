В Подмосковье врачи спасли двойню, родившуюся с весом 680 и 420 граммов

Врачи Московского областного перинатального центра спасли недоношенную двойню, родившуюся с критически низкой массой тела. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.

Мать детей, 32-летняя жительница области, наблюдалась в медучреждении еще до беременности. Женщине было диагностировано первичное бесплодие. После коррекции массы тела и лечения гипертонии ей провели экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО). Первая же попытка закончилась удачной беременностью. На 18-й неделе во время УЗИ у пациентки обнаружили тяжелое осложнение, которое грозило прерыванием беременности. Женщине выполнили коагуляцию сосудов, которая помогла пролонгировать вынашивание.

Но на 26-й неделе вновь возник риск прерывания.

«У первого плода кровоток поменял направление на противоположное – потек к плаценте. У второго выявили маловодие. Пациентке провели экстренное кесарево сечение. В результате на свет появились две девочки – глубоко недоношенные, с массой тела 680 и 420 граммов», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Медики отметили, что детей и мать окружили заботой неонатологи, реаниматологи и реабилитологи. Сейчас девочки, по словам врачей, развиваются наравне со сверстниками. Девочки уже отправились домой — к моменту выписки они весили 6000 и 5900 граммов.

Ранее сообщалось, что в перинатальном центре Рязани родилась редкая двойня из одного плодного пузыря.