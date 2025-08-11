Подготовка к 1 сентября в Казахстане: сколько стоит собрать ребенка в школу?

Новый учебный год в Казахстане начнется для почти четырех миллионов школьников. Родители спешат купить одежду, рюкзак и канцтовары. Сколько стоит в стране собрать ребенка в школу, рассказала корреспондент «МИР 24 Алена Грачева.

Бибигуль Бейсембаева выбирает дочке форму. Кабиба в этом году пойдет в так называемый нулевой класс. На одежду, канцелярские принадлежности и рюкзак мама планирует потратить до 100 тысяч тенге (почти 15 тысяч рублей).

«Свободная форма, но на какие-то праздники, мероприятия нужен белый верх, черный низ, как обычно. Планировала посмотреть верх блузочки. Здесь я вижу полный ассортимент: и сарафаны, и брючки, и юбочки.

Школьная форма обязательна с первого класса. Базовый комплект рубашку, брюки, жилетку и пиджак или юбку, сарафан и блузку можно приобрести за 40 тысяч тенге (шесть тысяч рублей). Если выбирать натуральные ткани, цена будет на 50% выше.

«Тренды цикличны, то есть они не особо меняются, но материал чаще всего хлопчатобумажный его родители предпочитают в рубашках. Для костюмов стрейч-материал. По материалам предпочтения не меняются, а по моде меняются. Например, есть костюмы, которые отличаются карманами.

На канцтовары придется потратить 10 тысяч тенге (1,5 тысячи рублей). Школьные принадлежности выгоднее покупать на ярмарках здесь местные исполнительные органы следят, чтобы продавцы не завышали цены. Нуждающимся семьям и сиротам в преддверии нового учебного года государство окажет помощь более 46 тысяч тенге (почти семи тысяч рублей) на каждого ребенка.

«В преддверии начала учебного года продолжается подготовка детей к школе в рамках фонда «Всеобуч. Данная программа предусматривает государственную поддержку детям из социально уязвимых категорий. Согласно постановлению, претендуют на данную помощь несколько категорий: дети из семей-получателей адресно-социальной помощи, где доход не превышает прожиточный минимум; дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей; дети из семей, пострадавших от чрезвычайных ситуаций, и категория, которая определяется согласно акту жилищно-бытовых условий.

С 1 сентября в школах республики вступят в силу изменения: появится базовая программа по искусственному интеллекту, а на уроках химии и физики начнут использовать виртуальные лаборатории, сообщили в Министерстве просвещения Казахстана. В новом учебном году в стране откроется больше 200 новых школ.