В воронежских школах пересмотрят состав обедов для борьбы с ожирением

Пилотный проект по профилактике лишнего веса у детей и подростков запустят в Воронежской области с нового учебного года. В регионе пересмотрят состав обедов, исключив высококалорийные продукты и блюда, в которых много сахара, добавок и рафинированных веществ.

Так что очевидно, никаких больше булочек, пицц и сосисок в тесте. Предпочтение хотят отдать продуктам с большим содержанием клетчатки, витаминов и микроэлементов.

С 1 сентября новое меню с пониженной калорийностью внедрят в шести школах Бобровского, Бутурлиновского и Новохоперского районов. Во втором полугодии - по всей Воронежской области. Чиновники исходят из того, что нормативная калорийность достигается зачастую за счет простых углеводов и жиров, тогда как школьникам нужно больше белковых продуктов, круп и овощей. В минздраве дадут советы по поводу состава меню, а в школах вместе с санитарными врачами решат, как претворить их в жизнь, уложившись в бюджет.

Проект затеяли на фоне роста числа ребят с избыточной массой тела. Проблема актуальна для всей России. По данным Министерства здравоохранения РФ за 2024 год, в возрастной категории 7-10 лет ожирение выявлено у 1,67 процента школьников, в 11-14 лет этим страдают 2,79 процента, а в когорте подростков 15-17 лет - трое из ста.

В Воронежской области ожирение диагностировано у 10 с лишним тысяч детей. Скоро появится региональный реестр ребят с лишним весом. Его создадут на базе автоматизированной системы "Квазар" исходя из стандартов ВОЗ. "Метаболический десант" из врачей областной детской больницы, преподавателей и студентов медуниверситета организует индивидуальное сопровождение школьников с ожирением.