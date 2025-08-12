В Совфеде высказались о дресс-коде для учителей

Член комитета по образованию Айрат Гибатдинов считает, что сейчас нет необходимости в подобных дискуссиях.

«В целом сейчас государство ведёт планомерную работу по укреплению статуса педагога и наставника — уже был принят ряд законов, направленных на укрепление авторитета учителей. Однако до сих пор возникают споры, сопряжённые с требованиями к внешнему виду учителей. На мой взгляд, люди, которые выбрали для себя профессию педагога, и без того отдают себе отчет о том, какое влияние они оказывают на детей. Нет никакой необходимости внедрять дополнительные ограничения или дресс-код для учителей, тем более камзолов или туник», — сообщил ТАСС Гибатдинов.

Ранее Минпросвещения утвердило стандарт школьной формы. Согласно требованиям ГОСТа, стиль одежды должен быть деловым, а её покрой — удобным для ученика и в сидячем положении, и в движении.