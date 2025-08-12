Врач оценила идею заменить выпечку и пиццы на салаты в школах

В некоторых регионах планируют отказаться от мучных изделий в школьных буфетах в пользу более полезных продуктов. Инициатива вызывает активные споры: одни считают, что это поможет снизить уровень ожирения среди детей, другие думают, что школьники просто перейдут на вредные перекусы вне школы. Врач-эндокринолог, диетолог, основательница школы питания и гормонального здоровья Юлия Сидорова в разговоре с «Газетой.Ru» оценила плюсы и риски такого подхода.

«Сама по себе инициатива неплохая, но не стоит переоценивать влияние школьного питания на вес ребенка. Основные пищевые привычки формируются в семье: то, что едят родители, напрямую влияет на то, что выбирает ребенок. Если дома в рационе преобладает фастфуд, простое исключение булочек и пиццы из школьного меню не даст серьезного результата», — объяснила она.

Замена выпечки на овощи и фрукты, богатые сложными углеводами, действительно полезна для здоровья: такие продукты дольше насыщают, помогают снизить калорийность рациона и являются профилактикой ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний и метаболических нарушений. Но положительный эффект возможен только в том случае, если и дома ребенок получает такой же пример.

«Есть и подводные камни. Для многих детей пицца или булочка — это вкус, ассоциирующийся с детством. Если просто убрать привычную еду и заменить ее на «полезную», не уделив внимания вкусу, внешнему виду и цене, школьники могут начать покупать чипсы, сладости или газировку в ближайших магазинах. Дети в первую очередь ориентируются на вкус и внешний вид блюда, и даже самый полезный продукт не будет востребован, если он выглядит непривлекательно и кажется пресным», — сказала эксперт.

Резкие запреты могут восприниматься как наказание и только усилят тягу к запрещенным продуктам. Поэтому подход должен быть постепенным: сначала можно использовать цельнозерновую муку для пиццы, уменьшить количество сахара и сливочного масла, заменить колбасу на мясо, а затем расширять ассортимент и вводить новые блюда. Важно, чтобы меню было разнообразным, а не сводилось к одному и тому же салату каждый день, и при этом оставалось доступным по цене.

«Не менее значим образовательный компонент — классные часы, лекции, встречи с родителями. Это позволит объяснить детям и взрослым, зачем нужны изменения, и сформировать долгосрочную мотивацию. В противном случае здоровое питание в школе останется точечной мерой, а ключевые пищевые привычки, определяющие риск ожирения, продолжат формироваться в семье», — резюмировала врач.