Эксперт рассказала о влиянии гаджетов на развитие речи детей

Бесконтрольное использование гаджетов может навредить речи ребенка и его словарному запасу. Об этом kp.ru рассказала психолог, научный сотрудник Центра междисциплинарных исследований современного детства МГППУ Юлия Токарчук.

© Газета.Ru

«Внимание ребенка за просмотром мультиков — непроизвольное. То есть ему не нужно сосредотачиваться и концентрироваться, он находится в пассивном состоянии. А вот когда мама, папа, взрослый человек разговаривает с ребенком, то он старается проговаривать слова, повторять их несколько раз, объяснять их значение», — пояснила специалист.

По ее словам, в случае неограниченного времени за экраном дети не получают необходимого количества живого общения. Это может привести к тому, что у них будет низкий словарный запас. При этом общение с родителями и другими взрослыми помогает им развивать речь, лучше понимать свои чувства и взаимодействовать с окружающими, отметила Токарчук.

Новое исследование до этого выявило значительную взаимосвязь между чрезмерным временем, проводимым детьми перед экранами гаджетов, и повышенным риском развития сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний. Результаты работы, опубликованные в журнале Journal of the American Heart Association, подчеркивают потенциальные долгосрочные угрозы для здоровья подрастающего поколения.