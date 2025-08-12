От рисования до ИИ: в какой развивающий кружок отдать ребенка в Москве

Раньше младшее поколение учили только повторять, сегодня — придумывать новое. «Вечерняя Москва» узнала у сооснователя Гильдии креативных продюсеров Ирины Доброхотовой, как новые образовательные проекты Москвы превращают школьников в авторов будущих инноваций.

Почему креативные навыки так актуальны

Сегодня более 80 процентов россиян интересуются работой креативной индустрии. 76 процентов хотели бы попробовать себя в роли креативного продюсера — человека, который придумывает и воплощает яркие идеи. Креативные навыки становятся востребованными и у бизнеса. 71 процент компаний регулярно решают задачи, требующие творческого подхода — например, при создании роликов или иллюстраций для соцсетей или рекламных кампаний.

В регионах России растет множество талантов, но в мегаполисах лучше развита инфраструктура (творческие школы и вузы) для их подготовки. Поэтому подавляющая часть креативного класса находится в Москве и Санкт-Петербурге. И столица лидирует по темпам роста: здесь творческая сфера развивается в два раза быстрее, чем в среднем по стране.

Именно в Москве стандарты детского образования меняются быстрее, подчеркнула Ирина Доброхотова.

— Сегодня креативное мышление — это не что-то абстрактное, а конкретный навык, который можно и нужно развивать. Образование в столице постепенно подстраивается под запросы времени: появляются новые направления — от дизайн-мышления и проектных курсов до IT-лабораторий. Москва не просто идет в ногу со временем — она задает тренд, — рассказал эксперт.

Как детей учат креативным навыкам

Курсы по дизайн‑мышлению

В столице становятся популярными курсы по дизайн-мышлению. Так называют подход, который помогает придумывать решения, исходя из глубинных потребностей людей. Сначала автор анализирует суть проблемы и что на самом деле хочет получить клиент, а затем — тестирует креативные идеи для реализации.

— На самом деле, дизайн-мышление — это не только про карьеру, но и про навыки, которые нужны ребенку здесь и сейчас. Такие курсы помогают развивать творческий подход к задачам, налаживать контакт со сверстниками. И конечно же, учат не бояться ошибок, а воспринимать их как точки роста. В будущем такие креативные занятия могут стать такими же популярными, как художественное или музыкальное образование, — отметила эксперт.

В Москве есть курсы, которые помогают развивать дизайн-мышление как у детей четырех–восьми лет, так и у подростков. Самых младших учат базовым навыкам: работать в команде, генерировать идеи, представлять и защищать свои решения. Подростки получают уже прикладные компетенции — например, учатся понимать ценности и потребности целевой аудитории, создают прототипы IT‑проектов, осваивают основы программирования и UX-дизайн.

Где найти

Coddy (Москва) предлагает курс «Дизайн‑мышление» для детей от четырех с половиной до восьми лет.Центр дизайн‑мышления организует четырехчасовые воркшопы для подростков 12–16 лет

«Детские IT‑лаборатории».

Для детей, которые интересуются IT-сферой, в Москве открывают лаборатории по робототехнике, 3D‑технологиям и нанотехнологиям. Юных специалистов вовлекают в проектно‑техническую деятельность: они учатся создавать 3D‑модели, проектировать инженерные решения и использовать в работе искусственный интеллект.

— В результате ребенок приобретает как технические навыки, так и знания о процессах и коммуникации с людьми в сложных проектах, — отмечает Ирина Доброхотова.

Сейчас такие лаборатории запускают не только частные школы, но и образовательные учреждения при ведущих технических университетах. Например, МГТУ им. Баумана предлагает пять ступеней обучения в своем проекте «Инжинириум». Инженерные курсы начинаются с пятого–восьмого класса, а в 9–11-х классе подростки готовятся к поступлению в вуз, работая в проектных командах.

Где найти

В «Инжинириуме» МГТУ им. Баумана есть курсы по электронике, инженерии и работе с искусственным интеллектом.Центр «На Донской» предлагает курсы по робототехнике и компьютерным технологиям для детей и подростков от семи до 17 лет.

Творческие школы, студии и арт‑центры

Если интересы ребенка мало пересекаются с IT-сферой, родители могут выбрать классическое творческое образование — например, художественную школу. Еще один вариант — учебные учреждения, в которых сочетаются творчество и технологии. В них изучают компьютерную графику, дизайн, скульптуру и архитектуру, фотографию и многое другое.

— В таких творческих студиях дети одновременно развивают креативное мышление и получают практические навыки в быстро развивающейся индустрии. А если ваш ребенок проявляет интерес к конкретной сфере, можно отдать его на специализированные курсы, например графического дизайна, — посоветовала эксперт.

Где найти

В Детской школе дизайна НИУ ВШЭ дети учатся вести видеоблоги, делают макеты одежды, создают настольные или компьютерные игры, 3D-модели, комиксы, музыку и другие проекты.Чудо‑школа «Умница» (детский центр в Измайлово и Гольяново) развивает творческие способности у детей 7–11 лет на курсах графического дизайна: ребенок осваивает Adobe Illustrator, Photoshop, работу со сложными композициями и создание визуальных проектов.

