В школьные классы предложили зачислять не больше одного мигранта

Запретить зачислять в один школьный класс больше одного ребенка из семей мигрантов предлагают в партии "Новые люди". Депутаты Госдумы Алексей Нечаев, Сардана Авксентьева и Анна Скрозникова отправили соответствующий запрос министру просвещения Российской Федерации Сергею Кравцову (имеется в распоряжении "Российской газеты").

Согласно методическим рекомендациям Минпросвещения, которые определяют подходы к установлению соотношения численности совместно обучающихся иностранных граждан и россиян, не рекомендуется присутствие в одном классе более трех детей (10% от класса в 30 человек) с выраженными особыми образовательными потребностями. При этом в более чем 500 школах количество детей мигрантов превышает 10%. По мнению авторов обращения, это объективно усложняет процесс адаптации и снижает эффективность образовательного процесса как для самих иностранных учеников, так и для их российских граждан.

"В этой связи считаем необходимым законодательно закрепить норму, запрещающую зачисление в один класс более одного ребенка-мигранта. Это позволит создать условия для более эффективной адаптации детей иностранных граждан к российской культуре и языковой среде, предотвратит формирование замкнутых групп по национальному или языковому признаку и будет способствовать их полноценной интеграции в российское общество", - полагают Нечаев, Авксентьева и Скрозникова.

Они отмечают, что принятие таких мер обеспечит равномерное распределение детей-мигрантов по классам, что снизит нагрузку на педагогов. "Российские дети при этом не будут испытывать затруднений в освоении программы из-за языкового барьера у одноклассников, а сами иностранные учащиеся быстрее овладеют русским языком и нормами культурного общения", - добавили парламентарии.

Во вторник группа депутатов, представляющих фракции ЛДПР, КПРФ, "Справедливая Россия - За правду" и "Новые люди", внесла в Госдуму законопроект о платном обучении иностранцев в российских школах.