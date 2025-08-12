Родила второго: как помочь старшему принять малыша без ревности

Появление второго ребенка — событие, которое вносит новую динамику в жизнь семьи. Даже если пара уже привыкла к своему статусу родительства и бодро научилась справляться со всеми задачами, то волнение по поводу вопроса: «А как к появлению малыша отнесется старший ребенок?» вполне ожидаемая реакция. Психолог-консультант Анастасия Быстрова дала несколько советов, родителям, как себя вести в этой ситуации.

Откуда у ребенка берется ревность

Самый частый вопрос у родителей: что такое ревность, откуда она берется и стоит ли ее бояться?

«Для ребенка рождение младшего брата или сестры — это переворотный момент. Ведь совсем недавно он был центром вселенной — семьи, единственным „солнышком“, а сейчас пришел кто-то еще и вот уже „солнышка“ два. А еще, внимание, которое принадлежало всецело одному ребенку делится на двоих и часто непропорционально, потому что младшему в первые дни отдается больше времени, чем старшему», — рассказывает эксперт.

Так у старшего ребенка появляются естественные чувства:

страх, тревога, ревность — потому что, что-то изменилось, но я не могу это контролировать,

грусть — потому что раньше мне нравилось больше,

злость — потому что я ничего не могу сам изменить,

слабость — от того, что кажется меня никто не понимает.

Согласитесь, непростой коктейль даже для взрослого?

Анастасия делится советами, как родителям помочь старшему малышу справиться с новым для себя состоянием.

1. Подготовка до рождения

Еще во время планирования беременности говорите в семье об этом открыто, чтобы ребенок чувствовал, что это безопасно и нормально. Расскажите ему о своих семейных ценностях, мечтах о большой семье. Возможно у вас были братья и сестры, поделитесь этим опытом. Познакомьте его со своими друзьями, где есть несколько детей.

«Примеряйте на свою семью идею двух детей. И наблюдайте за реакцией ребенка, что он будет говорить о братике или сестренке, с какими чувствами. Если это будут чувства тревоги, расскажите о плюсах, когда в семье появится еще один ребенок. Но не идеализируйте картину, важно быть искренним. Не обещайте, что „вы всегда будете не разлей вода“. Лучше скажите, что младший первое время будет много спать, требовать маминого внимания и даже плакать и это нормально. Возможно дружить с малышом будет интересно только через несколько лет, но обязательно расскажите, что в этой дружбе будет прекрасного и хорошего для него. Посмотрите вместе фильмы, где есть теплые и добрые отношения между братьями и сестрами, обсудите их с ребенком», — рассказывает наш эксперт.

Также важно рассказать малышу о том, что в вашей семье будет происходить в ближайшее время. Например, делитесь своими ощущениями во время беременности, как растет и развивается ребенок у вас в животе. Фантазируйте вместе, кто там живет сестренка или братик, выбирайте вместе имя, первую одежду, сделайте старшего ребенка частью этого важного для вас процесса.

«Эти процессы снимут напряжение, и он сможет постепенно привыкнуть к тому, что в семье есть уже второй ребенок, но при этом вы сможете уделить ему больше времени, пока вас никто не отвлекает на кормление и уход», — советует психолог.

Еще один важный шаг для снятия тревоги у ребенка — это проживание проекций. Найдите детские книги о появлении нового малыша в семье и почитайте эти рассказы вместе, после чего обсудите их. Ребенок может увидеть себя в героях и таким образом прожить свой страх, ревность вместе с персонажем, понять, что с ним происходит и решить свой внутренний конфликт.

Также будет не лишним обсудить, какие обязанности старший готов выполнять. В зависимости от возраста, например, он может начать сам чистить зубы или вечером читать книжку, или утром делать для себя бутерброд, поддержите его в стремлении стать взрослее. И это не потому что скоро родится еще один ребенок, а потому что взрослеть — это круто!

2. После появления малыша выделите особое время для старшего

После родов важно не забывать про старшего ребенка, организуйте хотя бы 10–20 минут в день, которые посвящаете именно ему. Без телефона, без младшего на руках. Это может быть чтение книжки, совместный рисунок, прогулка. Для ребенка важно чувствовать: «Мама все еще моя».

3. Вовлечение в заботу о малыше

Предложите старшему ребенку участвовать в жизни младшего. Спросите, что ему нравится? Это могут быть песенки или игра в течение пяти минут или зарядка, а может это будет выбор одежды или совместная прогулка. Когда ребенок участвует, он чувствует себя нужным, а когда участвует по доброй воле, он себя чувствует взрослым и свободным. Главное — благодарить, а не критиковать за «не так сделал».

4. Эмоциональная валидация

Если старший говорит: «Я его не люблю» или «Отдайте его обратно», — не ругайте и не стыдите. Для него эти слова — способ выразить боль, а не злость на самом деле. Скажите: — «Я понимаю, тебе обидно и грустно, что я меньше с тобой играю. Злиться — это нормально. Сейчас я доделаю эту работу, и мы с тобой сделаем то, что ты хочешь».

Психолог: «Признание чувств снижает напряжение, а если при этом вы дадите внимание и время ребенку, он почувствует, что его любят и таким „злым“, еще ему разрешают быть искренним, а это очень важный навык. При этом установите правила: злиться — можно, но бить и обзываться — нельзя».

5. Личные ритуалы и традиции

Создайте маленькие «секретные» ритуалы, которые есть только у вас с ним: утреннее «пять минут под одеялом», песня перед сном, совместное приготовление какао. Это якоря, которые дают ощущение стабильности и безопасности.

6. Когда в семье стало два малыша

Часто с появлением младшего ребенка у старшего происходит психологический откат, который может проявляться в регрессии развития: ребенок может отказываться от самостоятельности и у него могут не получаться те вещи, которые уже были доведены до автоматизма: самому одеться или сделать домашнюю работу, почистить зубы или заправить постель.

«Может появиться желание покататься в коляске или даже, чтобы его запеленали — все это нормально. Разрешите ребенку поиграть в „малыша“, запеленайте их вместе и посмейтесь, покатайте на коляске или покормите с ложечки. Подарите ребенку островок безопасности, что ему можно проявлять все свои желания и родители его примут и будут любить таким, какой он есть и через некоторое время вы получите обратно своего старшего ребенка, которым он был до рождения младшего», — советует Анастасия.

Чего точно не стоит делать

Сравнивать детей: «Смотри, малыш не плачет, а ты…» — это только усилит конкуренцию.

Требовать взрослости: «Ты же старший!» — старший не обязан быть всегда терпеливым и понимающим.

Игнорировать негативные эмоции: ребенок всегда чувствует, даже когда вы ему запретили что-то чувствовать, при этом, вытесненные чувства потом выливаются в агрессию или замкнутость.

Обязывать заботится и любить своего младшего брата/сестру. При этом вы можете подсказать ребенку, как он может проявлять свои чувства к нему: улыбка, обнимашки, совместно проведенное время.