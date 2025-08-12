Что нужно знать о медосмотре ребенка перед началом учебного года

Конец лета - самое подходящее время для того, чтобы ваш ребенок мог пройти профилактический медосмотр перед началом нового учебного года. Тем более, что с 1 сентября 2025 года, согласно новому Приказу Минздрава, меняются сроки прохождения некоторых врачей, а также добавилось несколько новых исследований.

Профилактический медосмотр первоклассников

Профосмотры детей по полису ОМС - это не формальность. Они позволяют вовремя выявить отклонения в здоровье ребенка и направить его на дополнительное обследование и при необходимости на лечение.

"Диспансеризация - это реальный инструмент раннего выявления заболеваний, когда ребёнок ещё не испытывает никаких симптомов. Важное преимущество - все профилактические осмотры проводятся бесплатно по полису ОМС в поликлинике прикрепления. Для каждой возрастной группы разработан свой комплекс исследований, особенно это актуально для маленьких детей, которым требуется более тщательное медицинское наблюдение", - подчеркивает председатель Федерального фонда ОМС Илья Баланин.

Перед школой в 6 лет для ребенка в рамках ОМС предусмотрен расширенный медосмотр:

ребенка осмотрят педиатр,

невролог,

детский хирург,

травматолог-ортопед,

офтальмолог,

оториноларинголог,

детский психиатр,

детский стоматолог,

детский акушер-гинеколог (девочки),

детский уролог-андролог (мальчики),

детский эндокринолог.

Какие предусмотрены анализы и исследования:

общий анализ крови,

общий анализ мочи,

УЗИ почек и органов брюшной полости,

эхокардиография,

ЭКГ.

Помимо этого, к перечню добавлено исследование вызванной отоакустической эмиссии (углубленная проверка слуха) и исследование уровня холестерина в крови экспресс-методом с использованием тест-полосок. Этот анализ проводится детям из группы риска.

"Профилактические осмотры особенно важны для будущих первоклассников. Значительные изменения в режиме дня и образе жизни - это определённый стресс для организма ребенка, который может спровоцировать обострение хронических заболеваний или манифестирование скрытых. Поэтому не стоит воспринимать профосмотр как формальность", - объяснил "РГ" заместитель генерального директора страховой медицинской организации "Капитал МС" Антон Устюгов.

Профосмотры перед поступлением в школу также нужны, чтобы определить, к какой группе здоровья относится ребенок. Всего выделяют 5 групп здоровья. Они разработаны, чтобы своевременно оказать необходимую медицинскую помощь, а также определить допустимый уровень умственной и физической нагрузки.

Так, для некоторых из них существуют определенные ограничения по физической активности. Группу здоровья определяет врач-педиатр на основе пройденных обследований и выдает справку, в которой будет отражена группа для занятий физической культурой (основная, подготовительная или специальная) и ограничения, если они есть.

Правила и сроки диспансеризации

Для прохождения диспансеризации есть свой порядок. Врач, ответственный за проведение профилактического осмотра, не позднее чем за 5 рабочих дней до начала его проведения обязан обеспечить оформление соответствующего направления. В нем указывается перечень осмотров врачами-специалистами и исследований, а также дата, время и место их проведения. Направление выдается родителю (или иному законному представителю) или непосредственно пациенту.

До начала профилактического осмотра сам подросток, а если ребенок маленький - его родитель или иной законный представитель подписывает оформленное врачом информированное добровольное согласие на проведение процедур и исследований.

Если во время профосмотра выявляется состояние, которое не может быть диагностировано в рамках осмотра, врач должен выдать направление на дополнительную консультацию и (или) исследование.

Важно! Общая продолжительность профилактического осмотра должна составлять не более 20 рабочих дней, а при назначении дополнительных консультаций или исследований - не более 45 рабочих дней.

Могут ли ребенка не принять в школу, если он не прошел профосмотр?

"Некоторые родители отказываются от прохождения профилактических мероприятий. При этом (если только речь идет не об отказе от мероприятий для выявления туберкулеза) ребенок не лишается права ходить в школу. Но родители должны понимать - они подвергают своего сына или дочь серьезному риску. Кроме того, надо иметь в виду, что с 2023 года законодательно установлены требования, согласно которым до занятий физкультурой допускаются обучающиеся на основании сведений, содержащихся в заключении медицинской организации, выданном по результатам проведенных профилактических медосмотров", - объяснил Антон Устюгов.

Другие обследования в школе

Когда ваш ребенок пойдет в школу, каждый год он будет проходить осмотр педиатра и стоматолога. Кроме того, в зависимости от возраста добавляются другие специалисты и исследования. Так, в 7 лет проводятся осмотры офтальмолога и невролога .

В возрасте 10 лет ребенка дополнительно обследуют эндокринолог, невролог, хирург и офтальмолог, нужно будет сдать общие анализы крови и мочи, а также проводится исследование уровня холестерина для детей из группы риска. В 12 лет дополнительно обследуют детский психиатр и травматолог-ортопед. В 13 лет, помимо педиатра и стоматолога, нужно показаться офтальмологу, а в 14 лет - психиатру. Начиная с 13 лет девочек осматривает акушер-гинеколог, а мальчиков - детский уролог-андролог.

Напомним еще одно правило: профилактический осмотр гинекологом девочек в возрасте до 14 лет должен проводиться в присутствии одного из родителей (или законного представителя) и медсестры. Осмотр в возрасте от 15 до 17 лет (по желанию пациентки) может быть выполнен без родителя (законного представителя), но обязательно - в присутствии медсестры.

С 15 лет ежегодно проводится осмотр детским хирургом, неврологом, психиатром, офтальмологом, сделают общие анализы крови и мочи. В 15 лет также проведут УЗИ органов брюшной полости и почек, ЭКГ.

В 17 лет осмотрит оториноларинголог, эндокринолог и травматолог-ортопед, а также проведут ЭКГ.

Кроме того, дети в установленные возрастные периоды проходят профилактические осмотры с целью выявления туберкулеза и незаконного потребления наркотиков и психотропных веществ.

Что делать, если возникли вопросы?

Если у вас возникают любые вопросы или проблемы, связанные с получением медицинской помощи, вы можете обратиться в страховую медицинскую организацию.

Алгоритм обращения в СМО прост. Для того чтобы связаться со своей страховой компанией, посмотрите ее название (на полисе ОМС, на выписке о полисе ОМС или в личном кабинете на портале Госуслуг). Там же, как правило, указаны и необходимые контактные данные. Или их можно уточнить на сайте страховой компании.