Член комитета Госдумы по просвещению публицист Анатолий Вассерман прокомментировал идею изменить подход к домашним заданиям в школах.

«Конечно же, домашние задания должны быть хотя бы потому, что условия работы над ними такие, что можно не так резко напрягаться, как в классе. Элементарно времени больше на домашнее задание. А проблема перегрузки школьников связана не с объёмом заданий, а с методикой», — заявил он в беседе с газетой «Взгляд».

По его словам, в случае возвращение к классической методике образования нагрузка автоматически снизится.

«На протяжении нескольких веков образование постепенно уходило от задачи зазубривания фактов к задачам понимания закономерностей», — пояснил Вассерман.

Он добавил, что родители должны помогать детям с домашним заданием, и это не перекладывание образовательной нагрузки.

«За судьбу детей родители ответственны больше, чем учителя. Соответственно, родители больше учителей заинтересованы в том, чтобы дети учились, и родители больше учителей способны помогать детям учиться», — добавил эксперт.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин пообещал проработать предложения относительно нагрузки на школьников.