Более половины россиян спорят с детьми при выборе вещей для школы

53% опрошенных россиян спорят со своими детьми при выборе одежды и канцтоваров для школы, 25% не нравится желание ребенка самовыражаться в школе при помощи гардероба и внешнего вида. Об этом говорится в результатах исследования "Меги", которое есть в распоряжении ТАСС.

"53% родителей спорят с ребенком при выборе вещей в школу. Покупка одежды и канцтоваров для школы - частый предмет разногласий в российских семьях. По данным исследования, 28% родителей выбирают для детей "самое лучшее", когда как последние предпочитают совсем иное - то, что в первую очередь модно. Кроме того, 25% мам и пап не нравится желание ребенка самовыражаться в школе через гардероб и внешний вид", - рассказали эксперты.

Большинство (62%) готовы разрешить ребенку носить небольшие аксессуары и элементы одежды для проявления индивидуальности. Еще 4% готовы разрешить своим детям татуировки и пирсинг.

Согласно исследованию, 60% россиян не нравилась школьная одежда в детстве, потому что их мнение не учитывалось. Аналогичной модели взаимоотношений с ребенком они частично продолжают придерживаться уже во взрослом возрасте. Четверо из пяти родителей не считают мнение ребенка важным фактором при покупке школьных товаров. Кроме того, только 13% опрошенных готовы полностью доверять детям выбор всех вещей, ограничивая свою роль в шопинге только оплатой.

"Лишь 7% респондентов готовы положиться исключительно на детские предпочтения при покупке школьной одежды. Большая часть опрошенных - 36% - полностью доверяют ребенку только выбор канцелярии, 21% - повседневных вещей, 19% - рюкзака и 11% - спортивной формы", - отметили эксперты.

Исследование проводилось с 4 по 12 августа 2025 года в формате опроса 1 500 респондентов от 28 лет - родителей школьников из городов-миллионников.