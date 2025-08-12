Школьникам из новых регионов могут продлить свободную сдачу ЕГЭ

Заксобрание Запорожской области внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается продлить процесс интеграции новых регионов в российскую систему образования. Документ 12 августа опубликован в электронной базе палаты.

Интеграция новых регионов в российскую систему образования должна завершиться в 2025/2026 учебном году. Однако из-за продолжающихся боевых действий, дефицита кадров и недостаточной материально-технической базы большинство образовательных учреждений не в состоянии завершить переходные процедуры в указанный срок, отмечают авторы законопроекта.

Например, в университетах процесс осложняет полное или частичное отсутствие у студентов и преподавателей документов, а также недостаток документации, подтверждающей право собственности на объекты недвижимости и разграничения земельных участков. Помимо этого, незавершенные ремонты и обновление материально-технической базы приводят к тому, что школы, колледжи и вузы не могут вовремя завершить все процедуры бессрочного лицензирования и аккредитации.

В связи с этим законопроектом предлагается продлить:

срок действия временной лицензии на осуществление образовательной деятельности до получения бессрочной лицензии, но не позднее чем до 1 января 2028 года;

срок действия временной аккредитации образовательных организаций до 1 января 2028 года;

возможность выпускников 9-х и 11-х классов выбирать формат государственной итоговой аттестации на 2026/2027 и 2027/2028 учебные годы;

возможность поступать в вузы, расположенные на воссоединенных территориях, по результатам вступительных испытаний на 2027/2028 и 2028/2029 учебные годы.

Отмечается, что предлагаемые поправки потребуют внесения изменений и в другие нормативные акты.

Как писала «Парламентская газета», по итогам 2024/2025 учебного года более 712 тысяч выпускников школ сдавали ЕГЭ, из них более 13 тысяч — с ограниченными возможностями здоровья и более 1,8 тысячи — из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.