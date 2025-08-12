Дептранс призвал родителей не передавать аккаунты кикшеринга детям

Родителей не следует передавать детям аккаунты для аренды электросамокатов, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«На днях на западе Москвы произошел серьезный инцидент с электросамокатом с участием подростков. Расследование показало, что подростки ехали вдвоем на одном самокате, воспользовавшись чужим верифицированным аккаунтом. Это грубые нарушения правил, которые привели к трагичным последствиям. <...> Передача управления электросамокатом несовершеннолетним недопустима и несет в себе огромный риск. Человек, передавший аккаунт ребенку, заблокирован в сервисе. Обращаемся ко всем родителям: пожалуйста, не передавайте свой аккаунт никому, особенно детям», – говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что самокат предназначен строго для одного человека, а аренда доступна только совершеннолетним после верификации через Mos ID.

Ранее Агентство «Москва» сообщало, что подросток на электросамокате погиб в результате ДТП с участием автобуса в столичном районе Тропарево-Никулино, еще один несовершеннолетний получил травмы. Несовершеннолетний 2008 года рождения, управляя электросамокатом, совершил наезд на мачту городского освещения. После этого подростка отбросило на проезжую часть под колеса автобуса. По информации оператора аренды, аккаунт, с которого произошла аренда, был зарегистрирован на взрослого человека.