Как скажется на детях отмена домашних заданий

Полная отмена домашнего задания — мечта любого школьника, которая совсем скоро может воплотиться в реальность. Депутаты Госдумы, учитывая высокую загруженность детей, предложили отменить домашние задания. Об этом рассказал председатель ГД Вячеслав Володин. «Вечерняя Москва» выясняла с экспертами, как скажется на системе образования это нововведение.

© Вечерняя Москва

Почему заговорили об отмене

Эта идея возникла на фоне того, что дети проводят большое количество времени за учебой — около восьми–девяти часов, а при выполнении заданий используют сторонние ресурсы (готовые домашние задания и помощь искусственного интеллекта), что делает любую работу бессмысленной, следует из объяснения председателя Госдумы Володина.

В свою очередь вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков также отметил, что дети зачастую не выполняют задания самостоятельно, а прибегают к помощи технологий, что лишает их возможности размышлять:

«Те домашние задания, что есть сейчас, нужно либо отменить, либо совсем переделать в какие-то совершенно другие задания, которые бы помогали детям думать», — высказался Даванков на сессии, посвященной искусственному интеллекту.

Мнение психиатра

Однако, по словам врача-психиатра, кандидата медицинских наук Елизаветы Жестковой, полная отмена домашнего задания вряд ли благоприятно скажется на формировании личности ребенка, потому что лишит его возможности самостоятельно получать знания.

«При выполнении такой работы ребенок учится самостоятельно закреплять пройденный материал, искать новую информацию, изучать дополнительные данные. Также домашние задания дисциплинируют и формируют чувство ответственности: школьнику нужно рассчитать время, которое он может потратить на выполнение задания, на встречу с друзьями и на отдых», — пояснила Жесткова.

Но чтобы не перегружать детей, можно было бы регламентировать количество домашней работы, отметила специалист.

«Иногда школьники, особенно старшеклассники, получают настолько большой объем домашней работы, что затрачивают на него полноценный выходной, в который они должны восстановить силы перед рабочей неделей. При этом у многих ребят есть дополнительные кружки, секции и репетиторы, которые тоже забирают свободное время. Это важно учитывать и уменьшать объем домашнего задания, чтобы его можно было выполнить в течение нескольких часов», — высказалась психиатр.

Мнение педагога

В свою очередь директор школы «Квантум» Оксана Кляпка также считает, что в полной отмене домашнего задания нет необходимости, достаточно будет сократить объем полученных заданий.

«Дома дети закрепляют полученный в школе материал. Помимо этого, сам факт полученного домашнего задания формирует понимание зоны ответственности у ребенка. Он осознает, что если не сделает его, то в школе придется за это отчитываться. Поэтому полная отмена домашней работы может негативно сказаться на формировании личности ребенка», — пояснила Кляпка.

Однако она рекомендовала учителям предлагать различные форматы выполнения домашних заданий:

«К примеру, по русскому языку это может быть стандартное упражнение, а по математике — решение задачи. Но по другим предметам важно давать возможность выполнять проекты, презентации и видео», — предложила эксперт.

Также в Госдуме рассматривали возможность сокращения объема домашних заданий, контрольных и практических работ, которые могут быть за один день, чтобы урегулировать уровень нагрузки, возложенный на детей. Подробнее о предложении — в материале «ВМ».