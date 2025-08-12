Нутрициолог рассказал, чем кормить ребенка перед уроками

Меньше месяца осталось до начала учебного года. Чтобы ваше чадо хорошо училось важна не только хорошая подготовка и физическая активность, но то, что он есть. А точнее завтраки. Ученые утверждают, что качественный утренний прием пищи улучшает когнитивные функции на 15-25%, что повышает мотивацию к обучению и снижает уровень школьной тревожности. Что именно должно быть в тарелке юного ученика перед занятиями, нам рассказала нутрициолог Юлия Макеева.

Мозг требует баланса: белки, жиры и углеводы

Мозг ребенка потребляет до 20% всей энергии организма. И его работа напрямую зависит от глюкозы — основного источника энергии для нейронов и аминокислот (триптофана, тирозина). Именно они участвуют в выработке серотонина и дофамина, которые напрямую влияют на уровень внимания и мотивацию.

«Другой важный источник "подпитки" мозга — Омега−3 жирные кислоты. Это строительный материал для клеток мозга. И конечно, не будем забывать про базу — витамины группы В, железо и цинк. Ключевые нутриенты для памяти и мышления», — рассказывает наш эксперт.

Таким образом завтрак школьника должен включать медленные углеводы (каши, цельнозерновой хлеб), которые дают стабильный уровень глюкозы, предотвращая «энергетические провалы», которые обычно случаются уже к третьему уроку. Белки (яйца, творог, сыр, курица) поддерживают концентрацию и снижают утомляемость, а полезные жиры (сливочное масло, орехи, рыба) питают клетки мозга.

«А вот быстрые углеводы (белый хлеб, сладкие хлопья) — плохой выбор. Не только для школьников, но и для взрослых. Они вызывают резкий рост уровня сахара в крови, за которым следует уже другой скачок — "углеводный", который приносит с собой усталость, раздражительность и рассеянность», — поясняет эксперт.

По данным исследований, дети, завтракающие сладкими хлопьями, на 40% хуже справляются с тестами на внимание к середине учебного дня.

Идеальные завтраки для школьника

Оптимальный завтрак должен составлять 20-25% от суточной калорийности — это примерно 400-500 ккал. В него нужно включать сложные углеводы (каши, цельнозерновые тосты), белки (яйца, творог, сыр, курица) и полезные жиры (сливочное или растительное масло, орехи). Вот несколько рецептов идеальных завтраков для учеников от нутрициолога.

Каша «Дружба» (рисово-пшенная)

На 4 порции потребуются

Рис — 70 г.

Пшенная крупа — 90 г.

Молоко (2,5%) — 0,5 л.

Вода — 0,3 л или 1,5 стакана.

Сахар — 40 г.

Сливочное масло — 40 г.

Соль — по вкусу.

Приготовление

В кипящую подсоленную воду засыпьте пшенную крупу и варите в течение 7-10 минут до полуготовности. Добавьте рис и варите еще 10-15 минут. Влейте горячее молоко, доведите до готовности на медленном огне. В конце добавьте сахар и сливочное масло, перемешайте.

Этот вариант идеален, потому что злаки дают долгую энергию, а молоко и масло — белки и жиры для сытости.

Гречка по-купечески с куриным филе

На 4 порции потребуется

Куриное филе — 240 г.

Гречка — 180 г.

Морковь — 1 шт.

Лук — 1 головка.

Подсолнечное масло — 1 ч. л.

Томатная паста — 1 ч. л.

Сливочное масло — 10 г.

Сушеный чеснок, укроп и соль — по вкусу.

Приготовление

Лук и морковь пассеруйте на масле, добавьте томатную пасту, потушите 3-5 минут. Добавьте нарезанное кубиками филе, специи, немного воды и тушите до готовности курицы. Засыпьте гречку, залейте водой (на 1-1,5 см выше уровня), доведите до кипения. Уменьшите огонь, варите под крышкой до выкипания воды. В конце добавьте сливочное масло, перемешайте.

Гречка — источник медленных углеводов, курица — белка, а овощи дают клетчатку и витамины.

Вывод: завтрак = успех в школе