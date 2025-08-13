Опасные игрушки: как родительский подарок может стать роковым

Специалисты поделились неутешительной статистикой о количестве нарушений со стороны любителей садиться за руль мопеда без специальной подготовки.

Скутеры, мопеды, мотоциклы и питбайки становятся всё более популярными, особенно среди молодёжи. Они привлекают своей мобильностью и возможностью легко передвигаться по городским улицам. Однако, несмотря на все удобства, такие транспортные средства могут оказаться крайне опасными, особенно для неопытных водителей.

Зачастую родители, принимая решение подарить такую "игрушку" своему ребёнку, не задумываются о последствиях. Недостаток опыта может привести к трагическим ситуациям на дороге. Одна из таких трагедий произошла в минувшие выходные в Большеуковском районе. 17-летний нарушитель получил травмы, несовместимые с жизнью. Он не справился с управлением питбайка в ночное время.

Это вообще не транспортное средство, а спортивный инвентарь, на котором нельзя передвигаться по дорогам общего пользования, - поделилась начальник отделения пропаганды БДД управления Госавтоинспекции УМВД России по Омской области Наталья Бобылева

На сегодняшний день в Омской области зарегистрировано 53 таких дорожно-транспортных происшествия с несовершеннолетними, один ребёнок погиб, 52 получили травмы различной степени тяжести.

Травмы, которые дети получают в ДТП на мопедах, часто приводят к инвалидности. Высокая скорость и серьёзные столкновения становятся причиной тяжёлых последствий. С апреля уже зафиксировано 702 случая таких нарушений. В эту статистику попали дети от 10 до 17 лет, - отметила она.

Среди нарушителей было четверо десятилетних детей и 43 подростка в возрасте тринадцати лет. Эти молодые люди ещё не получили паспорт, но уже проявили интерес к управлению транспортными средствами. Эксперты подчёркивают, что чаще всего такие транспортные средства дети берут без разрешения родителей.

Одна из причин, по которой дети садятся за руль опасных "игрушек", - это недостоверная информация, которую предоставляют продавцы транспортных средств. Родители не проверяют данные и верят продавцам, чья задача - как можно быстрее реализовать товар. В Советском округе был задержан 11-летний нарушитель, катавшийся на мопеде. Его мать знала об этом и заявила, что при покупке её убедили, что транспортное средство относится к категории средств индивидуальной мобильности, хотя информация на корпусе устройства говорила об обратном.

Прежде чем покупать такую технику, инспекторы рекомендуют ознакомиться с главой 24 ПДД о "Дополнительных требованиях к движению велосипедистов и водителей мопедов".

В правилах чётко указано, где можно передвигаться, на чём и с какого возраста. Например, управлять мопедом с двигателем до 50 куб. см может подросток старше 16 лет, имеющий водительское удостоверение категории "М". В остальных случаях это запрещено, - подчеркнула Наталья Бобылева.

Подростки на мопедах угрожают безопасности пешеходов. В соцсетях всё чаще жалуются на их поведение. Для сообщения о нарушении можно также позвонить 112 или 02, указав место и направление движения нарушителя.

Не стоит забывать и тех, кто предпочитает передвигаться по городу на электросамокатах. Они тоже часто становятся участниками дорожно-транспортных происшествий, большинство из которых происходят на тротуарах и пешеходных дорожках. В основном они связаны с наездами на прохожих. Какие правила чаще всего нарушают электросамокатчики и какая ответственность за их действия предусмотрена законом, читайте в этом материале.