Почему нельзя переучивать левшей в детстве

Левшей нельзя переучивать писать правой рукой, — дети будут хуже развиваться, а их мыслительные процессы — замедляться. Об этом «Газете.Ru» заявила детский психолог Наталья Наумова.

«Левшей не рекомендуется переучивать в детстве. Это не просто ручка менее развита, это особенно образом работает головной мозг. Если ребенка намеренно переучивать, то мы увидим, что будет очень сильное торможение в головном мозге, медлительность будет нарастать, и такой ребенок будет хуже развиваться, хуже формироваться, мыслительные операции будут замедленные, то есть это будет негативно сказываться на целом на развитии ребенка, на его психике, самооценке, делать ребенка менее успешным. Важно ребенка принять таким, какой он есть, и развивать обе руки», — сказала она.

Наумова отметила, что таким детям необходимо развивать оба полушария мозга, а родителям – не заострять на особенности внимание.

«Конечно, в мире правшей левшам не так удобно, потому что все приспособлено под правшей. Все, что мы можем сделать, — развивать межполушарные связи и стараться развить и правое, и левое полушарие оптимально. Также мы рекомендуем нейропсихологические упражнения, нейропсихологическую коррекцию таким деткам проходить, как профилактику, для того, чтобы оптимизировать работу мозга, и чтобы ребенок был успешным. И, конечно же, родителям важно не заострять внимание на этой особенности, поддерживать, ценить, хвалить и оберегать. Точно доказано, что переучивание негативно влияет на психику и мозг ребенка. Раньше так делали, потому что было мало данных и думали, что это единственный способ сделать ребенка нормальным. Но опыт показал, что это не так», — добавила она.

13 августа отмечается Международный день левшей. История даты началась с борьбы против многовековой дискриминации — в средние века леворуких считали пособниками дьявола — их преследовала инквизиция, а на Руси им запрещали свидетельствовать в судах.

В 1976 году активисты из США создали Международную конфедерацию левшей и опубликовали «Билль о левшах». Сам праздник официально учредили в 1992 году по инициативе британского Клуба левшей. Поводом стал тот факт, что из-за рассчитанного на правшей оборудования на предприятиях работники-левши чаще получали травмы.