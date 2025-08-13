В свете этих событий RuNews24.ru обсудил ситуацию с Яковом Якубовичем, экспертом Института фундаментальных проблем социо-гуманитарных наук НИЯУ МИФИ. Эксперт помог разобраться с темой аномальных результатов и повышением показателей.

"Разумеется, теоретически, риски злоупотреблений могут существовать. Однако современная инфраструктура и методы контроля позволяют минимизировать эти риски", - прокомментировал эксперт.

Меры по обеспечению объективности экзамена

По словам Якова Якубовича, к основным мерам, снижающим вероятность недобросовестных действий, относятся:

- Передача заданий по зашифрованному каналу;

- Видеонаблюдение в аудиториях;

- Запрет использования сотовой связи;

- Распечатка контрольных материалов непосредственно в аудитории;

- Перекрестная проверка экспертами.

"Эти меры создают защищённую среду для проведения экзаменов, куда снижены шансы на манипуляции", — отметил эксперт.

Почему выпускники теряют баллы?

Следует отметить, что для получения 100 баллов на ЕГЭ выпускник должен не только прекрасно знать предмет, но и уметь правильно оформлять свои ответы. По мнению Якова Якубовича:

"Даже отличники могут потерять баллы из-за стресса и волнения. Поэтому высокие требования не только касаются знаний, но и психологического состояния выпускника".

Политический контекст и обвинения в предвзятости

Сообщения об аномальном количестве 100-балльников могут быть частью политической игры или нарратива, направленного на критику ЕГЭ. Эксперт Якубович подчеркнул, что:

"Распространение таких новостей может быть связано с формированием стереотипов об 'особых условиях' на Северном Кавказе".

Рособрнадзор уже прокомментировал ситуацию, указав, что их статистические данные не пказывают аномальных результатов, и проводит тщательный анализ.

Важно понимать, что даже положительные изменения в области образования должны быть освещены максимально аккуратно. Это поможет избежать недопонимания и спекуляций "Регионам следует акцентировать внимание на прозрачности своих успехов и сотрудничать с официальной статистикой, чтобы повысить доверие к результатам ЕГЭ", - заключил эксперт.

В конечном счете, процесс проверки знаний не должен превращаться в мучительное испытание для выпускников. Это одна из задач, которую предстоит решить образовательной системе в будущем.