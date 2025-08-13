Как защитить свои права при проблемах с подачей документов в ВУЗ

При технических ошибках при подаче документов через портал Госуслуги, например, неправильный учет заявлений или баллов ЕГЭ, важно фиксировать факт нарушения. Эти доказательства помогут при обжаловании, заявил юрист Юрий Митин.

«Это можно сделать с помощью скриншотов кабинета на портале, сообщений об ошибках или уведомлений системы, а также копий отправленных заявлений и входящей/исходящей переписки с приемной комиссией. Данные документальные доказательства будут иметь решающее значение при обжаловании неправомерных действий вуза», — объяснил эксперт.

Абитуриент имеет право подать жалобу в письменной форме с регистрацией обращения в вуз. Если в течение 30 дней университет не даст разъяснений или откажет без оснований, можно обратиться в Рособрнадзор или региональное министерство образования. Также у абитуриента есть право обратиться суд с требованием компенсации морального вреда.

Юрист напомнил, что ответственность за правильное рассмотрение документов лежит на вузе, даже если ошибка возникла из-за технических проблем системы или портала Госуслуги. Отговорки о «технических сбоях» не освобождают учебное заведение от обязанности обеспечить справедливый прием — статья 71 закона «Об образовании», сообщает РИАМО.

