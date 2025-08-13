Эксперт оценил отмену домашнего задания в школах

Самостоятельная подготовка к урокам во внеучебное время — инструмент «контроля» и «манипуляций» со стороны родителей и педагогов.

Взрослые не хотят, чтобы у детей появилось больше «свободы». Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась консультант в сфере образования, основатель «Клуба педагогических исследований» Мария Васильева.

«Домашнее задание часто бывает предметом для манипуляций и управления детьми. То есть, если мы отберём этот инструмент контроля у учителя, у родителя, то как будто бы дети станут чуть свободнее. Учителя, педагоги будут думать, как ещё вовлечь, как повторять, как давать творческие задания другие. Поэтому мне всё больше и больше нравится идея отмены домашнего задания как такового. Они [современные ученики — прим. ГМ] другие. У них точно есть какие-то другие способности. Они что-то умеют по-другому. Они точно кажутся взрослыми и осознанными. Ключевое слово здесь "кажутся", потому что научились говорить словами, которые от них ожидают родители, ровно для того, чтобы родители от них отстали и дали возможность играть в игры».

Ранее в Госдуме пообещали выработать предложения по изменению домашних заданий школьников. С таким заявлением выступил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

В Telegram-канале он написал, что, с одной стороны, звучат инициативы по изменению подходов в части исключения формализма при выполнении заданий, а с другой — в необходимости сохранения домашнего задания для закрепления материала, а также развития навыков творческого подхода.

Володин назвал тему актуальной, уточнив, что анализ сделанного им опроса в Telegram-канале показывает, что нагрузка на школьников избыточна и её необходимо снижать.