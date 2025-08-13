Все, что нужно знать о подростковом периоде

Переходный возраст — непростое время, когда в организме бушуют гормоны, меняются внешность, характер и круг общения ребенка. Еще вчера он увлеченно читал на утреннике стихи, с радостью помогал по дому и приносил вам свои рисунки, а сегодня хлопает дверью, грубит и безвылазно сидит в телефоне. Родителям не всегда понятно, что происходит в сознании подростка, почему он замыкается или раздражен и как долго это все продлится. Подробнее о разных этапах подросткового возраста и их особенностях — в материале «Газеты.Ru».

Границы подросткового возраста

Подростковый возраст — это этап в развитии человека между детством и взрослой жизнью. По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире сейчас живет около 1,3 млрд подростков.

С 10 до 19 лет длится подростковый возраст согласно определению ВОЗ.

У девочек переходный возраст наступает чуть раньше — в 10–13 лет, у мальчиков позже — в 11–13 лет.

Хотя с точки зрения физиологии подростковый возраст начинается с 10–11 лет, юридически в нашей стране дети до 14 лет считаются малолетними. С 14 у них значительно расширяется круг прав и обязанностей. В частности, они могут самостоятельно обращаться в суд для защиты своих прав, работать в свободное от учебы время, вносить вклады в банки и распоряжаться ими, заключать сделки с согласия родителей либо лиц, их заменяющих.

Почему этот возраст называют переходным

Этот период характеризуется быстрыми изменениями в развитии человека. Происходит физиологическая, психологическая, эмоциональная, личностная перестройка. Это переходный этап, когда буквально за несколько лет ребенок становится взрослым. Подростку бывает непросто принять перемены во внешности: скачок роста, изменения пропорций тела, ухудшение состояния кожи.

Среди неприятных эмоциональных изменений — раздражительность, обидчивость, ранимость, резкие перепады настроения и бунт против правил.

Социальные перемены заключаются в смене авторитетов и даже круга общения: в приоритете мнение сверстников, меняются симпатии, появляются новые друзья.

Тревогу стоит бить, если подросток:

полностью игнорирует учебу и часто врет по поводу успеваемости;

тревожится;

впадает в депрессивное состояние;

переживает расстройство пищевого поведения;

подвергается буллингу;

не может найти друзей;

демонстрирует зависимость, причем как от запрещенных препаратов, так и от гаджетов.

Ранний подростковый возраст 10–13 лет

В этом возрасте у детей наступает половое созревание: в 10–13 лет у девочек, и годом-двумя позже у мальчиков. Заведующая эндокринологическим отделением клиники Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Юлия Демчук уточнила, что сегодня у девочек половое созревание начинается в период с 8 до 14 лет, а у мальчиков — с 10 и до 14–15 лет.

Физиологические изменения

Рост тела. У девочек растут молочные железы, округляется таз. У мальчиков расширяется плечевой пояс.

Рост волос на теле.

Ломка голоса. Особенно заметна у мальчиков: с увеличением гортани и изменениями в голосовых связках голос становится более низким. У девочек голос тоже меняется, но не так заметно.

Усиление работы сальных и потовых желез. Из-за этого появляются запах пота и сальность волос.

Возникновение угревых высыпаний вследствие активности сальных желез.

«Если ребенок меняется, то это нормально. Повод для беспокойства есть, когда ребенок в этот период времени никак не меняется, нет какого-то скачка роста, изменения пропорций тела, появления вторичных половых признаков», — Юлия Демчук, заведующая эндокринологическим отделением клиники Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета.

В таком случае необходимо обратиться к педиатру и детскому эндокринологу.

Психологические изменения

В этом возрасте нередко возникают вспышки эмоций и перемены в настроении, которые сложно объяснить.

«У ребенка буквально "перепрошивается" мозг. Лимбическая система (она отвечает за эмоции) развивается быстрее префронтальной коры (зона контроля). Это как мощный двигатель со слабыми тормозами», — рассказала «Газете.Ru» нейропсихолог, детский психолог Кристина Егорова.

Чтобы атмосфера в доме оставалась спокойной, специалист предлагает несколько простых правил.

Когда ребенок кричит, отвечайте: «Понимаю, что сейчас тебе очень трудно. Расскажи подробнее».

Используйте «правило трех секунд». Прежде чем реагировать на вспышку, сделайте паузу.

Введите ритуал «вечерних разговоров в темноте». Без зрительного контакта подросткам легче открыться.

Средний подростковый возраст 14–17 лет

Яркое проявление среднего подросткового возраста — скачок роста, который начался в раннем половом периоде и теперь продолжается.

Физиологические изменения

Повышение артериального давления — ювенильная гипертензия.

Изменения в мышцах. Функциональное созревание мышц завершается, начинается развитие мышечной силы.

Быстрый рост костей в руках и ногах.

Развитие дыхательной системы.

Продолжение полового созревания.

«У девочек менструации становятся регулярными, появляются овуляторные циклы. В норме регулярный цикл должен устанавливаться через год после первой менструации», — Юлия Демчук, заведующая эндокринологическим отделением клиники Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета

Психологические изменения

Эмоциональные изменения в этом возрасте становятся более заметными. Подросток начинает больше осознавать себя как личность и социализироваться. Он все чаще прислушивается к мнению друзей, а не родителей. А еще начинает испытывать ярко выраженный интерес к противоположному полу.

Психолог Кристина Егорова предупреждает, что бунт против родителей в подростковом возрасте — необходимый этап сепарации, к которому следует отнестись спокойно.

«Подросток примеряет разные социальные роли как костюмы. Это не лицемерие, а поиск себя», — Кристина Егорова, нейропсихолог, детский психолог.

В период перемен родитель в идеале должен стать для ребенка оплотом стабильности, который всегда готов поддержать и показать свою любовь. А еще важно не навязывать подростку свое мнение. Психолог советует использовать «метод Сократа» и задавать вопросы вместо чтения нравоучений. Например, уточнить, что привлекает ребенка в захватившей его идее.

Поздний подростковый возраст 18–19 лет

Этот период принято называть юностью или ранней зрелостью. Физически дети превращаются во взрослых, так как большинство людей в этом возрасте достигают полного физического развития.

Физиологические изменения

Увеличение роста и массы тела.

Окончательное окостенение позвонков.

Формирование грудной клетки. У мужчин оно завершается к 19–20 годам.

Спад колебаний гормонального фона.

«Некоторые изменения — такие, как увеличение мышечной массы или изменения в распределении жира, — могут продолжаться до 24 лет. В среднем девочки растут обычно до 18–19 лет, а мальчики — до 21–22 лет. Половая зрелость завершается, у девушек регулярный менструальный цикл, у юношей происходит окончательное развитие половых органов», — Юлия Демчук, заведующая эндокринологическим отделением клиники Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета.

Психологические изменения

Хотя физическое развитие завершается, психологически человек еще развивается. В этот период продолжаются изменения в префронтальной коре головного мозга, отвечающей за принятие решений, контроль импульсов и планирование. Также в этом возрасте происходит развитие механизмов эмоциональной регуляции, отмечает психолог.

«Мозг еще дозревает, особенно участки, отвечающие за планирование и контроль импульсов. Это как если бы вы дали студенту-практиканту управлять заводом», — поясняет Кристина Егорова.

Психолог советует родителям перейти от роли «контролера» к позиции «консультанта» — не командовать, а грамотно подсказать верное решение. Необходимо помочь составить план на случай провала. И важно разрешить ребенку совершать ошибки, но оставаться для него «службой спасения». Ведь несмотря на тенденцию более быстрого развития подростков, дети в этом возрасте еще не уходят от родителей и нуждаются в опеке.

Продление подросткового возраста до 24 лет: плюсы и минусы

В 2018 году международная группа психологов провела исследование и предложила пересмотреть границу между подростковым периодом и взрослой жизнью. Раньше считалось, что подростками перестают быть в 19 лет, но в развитых странах ученые выявили, что взросление наступает ближе к 24 годам.

Они обосновали это окончанием обучения и созданием семьи в более позднем возрасте. Согласно данным Евростата, более 70% опрошенных европейцев до 24 лет продолжают жить с родителями. Поиск партнера в некоторых странах происходит еще позже. Например, в Великобритании женщины вступают в брак после 30 лет, а мужчины — после 32.

По мнению психолога Кристины Егоровой, идея продления подросткового возраста действительно отражает современные реалии. Тогда давление на молодых людей снизится, что позволит им совершать более осознанный выбор. Но подобная тенденция таит в себе риск инфантилизации и отсрочку взрослой ответственности.

Лучше придерживаться «золотой середины», считает эксперт. Разрешить ребенку искать себя, но установить разумные границы.

«Ваша задача — создать "безопасную базу", от которой подросток будет отталкиваться в мир. Как птица учит птенца летать: поддерживает, но не держит слишком крепко», — Кристина Егорова, нейропсихолог, детский психолог.

Ваши спокойствие, терпение и мудрость помогут ребенку, переживающему хаотичный период изменений, уверенно шагнуть во взрослую жизнь.