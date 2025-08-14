Как сэкономить на подготовке к школе

До начала учебного года меньше месяца. Если вы еще не успели собрать ребенка к школе — сейчас самое время: стоимость канцтоваров в августе будет только расти. Автор учебников, член Ассоциации репетиторов Москвы Николай Крючков рассказал «Вечерней Москве», как сэкономить.

Минимальная стоимость сборов ребенка в школу в этом году выросла до 16 000 рублей. Я рекомендую приобретать многофункциональные вещи. Так и школьнику будет легче, и по кошельку не ударит. Например, пенал с калькулятором, многофункциональная ручка, линейка со встроенным циркулем. Это умная канцелярия, которая облегчит жизнь школьнику не только во время занятий, но и сократит нагрузку на спину: ранец не будет слишком тяжелым.

Чтобы сэкономить, можно устроить небольшой тур по школьным ярмаркам в ближайшее Подмосковье. В Москве они не так распространены, а вот в области работают, например, в Красногорске, Люберцах, Подольске. Цены там в разы ниже, чем в магазинах, а ассортимент не хуже, чем на маркетплейсах.

Также стоит обратить внимание на различные акции по обмену канцтоварами — в районах нередко проводятся такие мероприятия, в рамках которых каждый приносит ненужные школьные принадлежности и может обменяться с другими на более полезную вещь для себя. Это помогает сэкономить на подготовке и принести пользу не только окружающим, но и экологии.

К вам обращается ранец

Для тех, кто устал от классических вариантов рюкзаков, можно приобрести ранец с LED-дисплеем. Он обладает ортопедической спинкой, что полезно для здоровья. Благодаря программируемому экрану с помощью приложения на смартфоне вы можете менять изображения, анимации или сообщения. Рюкзак водоотталкивающий, выдерживает температуру до –40 градусов.

Цена: 5500 рублей

Пенал с секретом

Еще одна удобная находка для школьника — многофункциональный пенал с большим количеством отсеков и встроенным калькулятором на автоматическом замке. В первую очередь, из него ничего не выпадет, а во-вторых, пенал легкий и многофункциональный. Отличным плюсом станет яркий дизайн.

Цена: 539 рублей

Для растеряшек

Для школьников-растеряшек придумали брелок с QR-кодом, где содержится информация о владельце вещи. Таким образом, школьные карточки, ключи можно вернуть. А яркий дизайн всегда привлечет внимание.

Цена: 250 рублей

Свой мини-принтер

Портативный термопринтер для телефона подойдет для печати этикеток, стикеров, наклеек. Для учеников младших классов незаменимая вещь, которую они могут использовать для подписи своих вещей.

Цена: 1000 рублей

Ластик, который не сотрется

Автоматический ластик считается долговечным. Есть различные дизайны: лапки, мультяшные герои. Есть необычные формы в виде лапши, сникерса, пирожных.

Цена: 200 рублей

Тренажер по арифметике

Калькулятор-тренажер в виде телефона познакомит детей с арифметическими действиями. Быстро научит считать и решать примеры на сложение и вычитание, деление и умножение. Легко, в игровой форме поможет выучить таблицу умножения.

Цена: 1300 рублей

Дома стены учат

Для дома можно приобрести настенный органайзер для канцелярии — так у школьника все будет под рукой и вблизи письменного стола. Удобные секции помогут расположить предметы максимально комфортно.

Цена: 1550 рублей

Перекус всегда с собой

Одно из незаменимых приобретений для школьника — умный ланч-бокс с подогревом. Он компактный и работает с помощью обычной зарядки. Есть модели и на батарейках. Лучше выбирать тот, который идет с проводом, — он прослужит дольше. Обратите внимание на материал изделия. Оно должно быть из плотного пластика — для ребенка он будет безопаснее.

Цена: 1600 рублей

Карманный микроскоп

Мини-микроскоп оснащен камерой и подвеской, что позволяет детям с интересом изучать окружающий мир. Мальчики и девочки могут рассмотреть детали насекомых и других объектов, буквально погружаясь в исследования. Электронная лупа обеспечивает четкое изображение, а компактный размер делает его портативным и удобным для использования на прогулках или дома.

Цена: 2300 рублей

Топ-5 бесполезных покупок:

Наборы для лепки — чаще всего просто пылятся на полке. Лучше покупать каждый элемент отдельно;

Фломастеры — они не пригодятся ни на одном из уроков;

Линейка с трафаретами — большинство трафаретов не пригодятся ни на уроках математики, ни на черчении;

Папки для тетрадей — они практически не используются школьниками;

Настенное расписание — порядок уроков часто меняется, так что расписание быстро потеряет свою актуальность.

Как сэкономить:

Составьте подробный список. Он поможет избежать импульсивных покупок и ненужных трат;

Проверьте старые запасы. Возможно, школьная форма, рюкзак, канцелярские принадлежности находятся в хорошем состоянии;

Сравните цены. Не торопитесь с покупками в первом попавшемся магазине. Сравните цены на товары в онлайн-площадках;

Рассмотрите б/у варианты. Покупка б/у школьной формы, учебников или спортивного инвентаря поможет сохранить бюджет;

Не экономьте на качестве. Экономия, конечно, важна, но не стоит покупать некачественные вещи, которые быстро выйдут из строя. Например, лучше приобрести одну хорошую пару обуви, чем несколько дешевых, которые быстро порвутся.

Считаем бюджет

Для мальчика

Рубашка

Состав ткани: хлопок и модал — лучшие варианты для повседневной носки, а смесовые ткани облегчают уход. Рубашка должна хорошо сидеть на ребенке, не стеснять движений.

Цена: 2000 рублей

Брюки

Для каждого сезона лучше выбрать по паре брюк — на теплое время года подойдут смесовые ткани, а на холодное — шерсть. Лучше выбирать классический вариант, чтобы не нарушать школьный дресс-код. Не стоит брать синтетику — она быстро придет в негодность.

Цена: 3000 рублей

Ботинки

Для комфортной носки размер должен соответствовать длине стопы мальчика с запасом на вырост (не более 1 см). Предпочтительны натуральные материалы, такие как кожа, или качественные синтетические, обеспечивающие вентиляцию и защиту от влаги. Подошва должна быть гибкой, прочной и нескользящей.

Цена: 4000 рублей

ИТОГО: 9000 РУБЛЕЙ

Для девочки

Блузка

Фасон должен соответствовать фигуре школьницы. Не следует приобретать блузку на вырост, так как она может смотреться как «с чужого плеча». Также не рекомендуется покупать изделия узкого кроя. Такие блузки подойдут для торжественных случаев, а в повседневной носке они могут стеснять движения девочки.

Цена: 1800 рублей

Юбка

Прямые, расклешенные, плиссированные модели, а также юбка-карандаш — популярные варианты. Для младших школьниц лучше выбирать юбки, которые ребенок может легко надеть и снять самостоятельно. Выбирайте изделия из смесовых материалов: они проще в уходе и не мнутся.

Цена: 2500 рублей

Туфли

Обращайте внимание на то, чтобы обувь была мягкой, иначе натертых ног не избежать. Каблук: 2–2,5 см для младших школьниц и до 4 см для старшеклассниц.

Цена: 5000 рублей

ИТОГО: 9300 РУБЛЕЙ

Полная отмена домашнего задания — мечта любого школьника, которая совсем скоро может воплотиться в реальность. Депутаты Госдумы, учитывая высокую загруженность детей, предложили отменить домашние задания. Об этом рассказал председатель ГД Вячеслав Володин. «Вечерняя Москва» выясняла с экспертами, как скажется на системе образования это нововведение.