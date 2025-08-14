Как подготовить ребенка к медосмотру с проверкой репродуктивности

С нового учебного года в России вступит в силу правило, согласно которому у детей с шести лет начнут проверять репродуктивное здоровье на соответствующих медосмотрах. Это важная работа, так как в процессе таких обследований можно на раннем этапе выявить определённые отклонения, считают врачи. Однако ребёнка следует предварительно подготовить к осмотру, рассказали психологи 360.ru.

© Газета.Ru

Есть множество потенциальных проблем, которые можно выявить и вовремя подавить в раннем возрасте, поэтому такие медосмотры будут полезны, считает эксперт в области репродуктивного здоровья, кандидат медицинских наук Борис Лордкипанидзе. В качестве примера он привёл гормональные заболевания – так, у мальчиков могут заметить увеличение грудных желез, после чего родителям посоветуют обратиться к эндокринологу. У девочек могут отметить отклонения с началом оволосения, что также является поводом для консультации врача, отметил медик.

Ребёнка важно заранее подготовить к такому медосмотру, считает клинический психолог Валерия Амелина-Прилепская.

«Очень важно состояние, которое транслируют родители. Если они сами переживают по поводу медосмотра, то даже повторение фраз в духе «не бойся» и «не переживай» не даст плодов. У ребёнка на уровне подсознания сформируется концепция, что это событие значимо и нужно беспокоиться», — пояснила специалист.

Кроме того, крайне важно не пытаться наврать ребёнку или скрыть от него информацию, считает психолог Анастасия Валуева. Она посоветовала рассказать о положительном намерении врачей, а также объяснить малышу, что если ему станет неудобно и неприятно, то он должен об этом сразу сообщить.

Если ребёнок будет понимать, что медосмотр – это часть заботы о нём, а вокруг дружелюбно настроенная среда, то это станет основой для доверия врачам и ответственного отношения к здоровью в будущем, заключила психолог.

Напомним, профилактические осмотры для проверки репродуктивного здоровья детей начнут вводить с сентября 2025 года. Первый будут проводить в шестилетнем возрасте, а затем ежегодно с 13 лет — соответствующий приказ Минздрава РФ представил глава ведомства Михаил Мурашко. Среди ключевых нововведений — экспресс-тестирование уровня холестерина с использованием тест-полосок для детей из групп риска в возрасте 6 и 10 лет. Также вводится обязательное определение индекса массы тела с фиксацией отклонений в медицинской документации.

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов отмечал, что методы оценки будут максимально деликатные и детей никто «не собирается развращать».