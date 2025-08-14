Первый звонок без слез: советы психолога для мягкой адаптации ребенка к школе

Первый школьный день — важный рубеж и для ребенка, и для всей семьи. Это начало нового длинного, на долгие года, этапа, который не может не сопровождаться волнением, радостью и страхами. Подготовка к нему — не только покупка портфеля и тетрадей, но и работа с эмоциями, ожиданиями и новыми ролями. Психолог Радмила Бакирова поделилась советами, которые помогут сделать старт учебного года мягким и позитивным.

Разговаривайте о школе в позитивном ключе

Формируйте у ребенка доброжелательное отношение к школе, рассказывая о ней как о месте, где можно узнать новое и найти друзей. Избегайте запугивающих фраз, не грозите, что вот там-то из вашего непослушного чада быстро сделают дисциплинированного человека и научат маршировать строем.

«Делитесь историями из своего детства, но выбирайте те, что вызывают улыбку, а не тревогу. Такой настрой снижает страх перед неизвестным и формирует ожидание приятных событий», — говорит эксперт.

Игровая адаптация к школьным правилам

Разыгрывайте дома ситуации из школьной жизни — как поднять руку, как просить разрешение выйти, как общаться с учителем. Это поможет ребенку почувствовать себя увереннее в новой среде. Играйте без давления, с юмором, чтобы правила запомнились легко. Чем больше таких «репетиций», тем проще ребенку будет войти в ритм.

Настройте режим дня заранее

Переход на школьный график стоит начинать хотя бы за две недели до 1 сентября — то есть прямо сейчас.

«Постепенно смещайте время подъема и отхода ко сну, чтобы организм привык без стресса. Вводите утренние ритуалы — зарядку, завтрак за одним столом, совместный сбор портфеля. Стабильный режим помогает ребенку чувствовать себя в безопасности и меньше уставать в первые недели учебы», — предлагает психолог.

Подготовьте эмоциональный «тыл» для родителей

Стресс от начала школьной жизни испытывают и взрослые. Родителям полезно заранее продумать, как они будут справляться с волнением и раздражением, не передавая их ребенку. Стоит договориться с собой и партнером, что ошибки и заминки в начале пути — нормальны, и не сравнивать ребенка с другими. Уверенность и спокойствие взрослых напрямую влияют на уверенность ребенка.

Учите выражать эмоции словами

Дети часто переживают, но не всегда могут объяснить, что именно их тревожит или радует. Подсказывайте простые фразы: «Мне страшно, потому что…», «Я рад, что…», «Я злюсь, когда…». Это поможет ребенку развить эмоциональный интеллект, не замыкаться в себе и делиться с вами своими чувствами. А умение говорить о переживаниях — залог здоровой адаптации к школе и новым людям, с которыми обязательно будут и конфликты, и недопонимание. Просто потому, что мы все очень разные — приучите сразу ребенка к мысли, что это тоже нормально. И это не делает его ни лучше, ни хуже в сравнении с другими.