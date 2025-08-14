Стало известно главное качество хороших родителей

Родители, которые в детстве чувствовали себя в безопасности рядом с заботливыми взрослыми, лучше умеют эмоционально проживать приятные воспоминания. Особенно это заметно у матерей с так называемым «надежным» типом привязанности: они ярче и подробнее описывают моменты радости — как с детьми, так и без них. А вот при «избегающем» типе привязанности эмоциональная окраска таких рассказов снижается. Работа опубликована в журнале Journal of Social and Personal Relationships (JSPR).

Теория привязанности, разработанная британским психиатром Джоном Боулби, утверждает, что ранний опыт взаимодействия с родителями или другими значимыми взрослыми формирует у ребенка внутреннюю «модель» отношений — ожидания, связанные с близостью, поддержкой и эмоциональной регуляцией. Эти установки сохраняются во взрослом возрасте и влияют на стиль общения с партнерами и детьми.

В исследовании участвовали 147 матерей детей в возрасте от 18 до 27 месяцев. Перед началом эксперимента они прошли два теста на тип привязанности — устное интервью об опыте детства и опросник об отношениях с нынешними партнерами. После этого их разделили на две группы: одни в течение месяца раз в неделю вспоминали и подробно описывали моменты особой близости с ребенком, другие — радостные события из личной жизни, не связанные с детьми.

Оказалось, что матери с более «надежной» привязанностью давали более эмоционально насыщенные и конкретные описания воспоминаний в обеих группах. При «избегающем» типе эмоции в рассказах были слабее, хотя детализация при этом не страдала. Это может означать, что такие люди способны помнить события, но подсознательно избегают эмоционального вовлечения.

«Чем выше безопасность привязанности, тем глубже родители могут погружаться в положительные воспоминания — и в личные, и в связанные с ребенком», — отметила автор работы Джесси Борелли из Калифорнийского университета в Ирвайне.

По словам исследователей, практика «смакования» позитивных моментов — простая и доступная психологическая техника, которая может укрепить эмоциональное благополучие родителей и их связь с детьми.