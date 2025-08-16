Дети звезд: кто и как смог поступить на бюджет

«Чужие дети растут быстро», — гласит народная мудрость. В этом году сразу у нескольких знаменитостей наследники из школьников станут студентами. Куда решили поступить дети звёзд, и кому удалось сохранить кошельки родителей, поступив на бюджет, — читайте в нашей статье.

© runews24.ru

Надя Ефремова

Дочь актера Михаила Ефремова и звукорежиссера Софьи Кругликовой в этом году окончила математический класс одной из столичных школ. Девушка, несмотря на успех знаменитых родителей, скрывает свою жизнь от посторонних глаз.

При этом в соцсетях Надежда активно делится своим хобби — танцами. Увлечению девушка посвящает много времени. С раннего детства она ходила в хореографический кружок и успешно осваивала программу. Надя даже участвовала в чемпионате по современным танцам, где заняла почетное третье место. С тех пор девушка решила плотно связать свою жизнь с танцами.

Сами Михаил и Софья стремления дочери не комментируют, однако друзья семьи подтвердили догадки. Надя действительно поступила в хореографическое училище.

Летом она проходила стажировку в Израильской школе танцев. Для местных обучение бесплатное, а для иностранцев — от 300 тысяч рублей за курс.

Ксения Малафеева

Дочь экс-вратаря «Зенита» Вячеслава Малафеева Ксения росла без матери. Женщины не стало, когда девочке было всего 7 лет. Отец всячески опекал наследницу и поддержал ее увлечение.

Недавно 21-летняя Ксения похвасталась в личном блоге зачислением в ГИТИС. По признанию студентки, обучаться она будет на курсе Михаила Левитина.

Путь к мечте у Ксюши был непростым. Сначала она ссорилась с новой избранницей отца: девочка отказывалась принимать мачеху. Однако терпение и любовь женщины смогли превратить их из врагов в лучших подруг. Даже после развода они сохранили тёплое общение.

Затем Ксения лечилась от анорексии, а потом и вовсе была задержана с наркотиками, за что получила условный срок. Теперь же жизнь девушки начала налаживаться.

Согласно спискам, дочь экс-вратаря «Зенита» поступила на платное обучение. Стоимость «заочки» — 188 тысяч рублей, а очного обучение — 625 тысяч. Какую форму обучения выберет студентка — пока неизвестно.

Микелла Абрамова

Дочь певицы Алсу и предпринимателя Яна Абрамова в этом году тоже из школьников переходит в студенты. 17-летняя девушка решила не оставаться в России и поступила в Мичиганский университет на юридический факультет.

Это решение было принято ещё во время учёбы в столичной школе. В средних классах Микелла активно изучала иностранные языки и смогла поступить в школу-пансион в Принстоне, где и получила аттестат об общем образовании.

Теперь же Абрамова — студентка престижного американского ВУЗа. К слову, живут учащиеся в специальном городке, а стоимость обучения составляет порядка 5,5 миллионов рублей в год.

После скандального участия девочки в шоу «Голос», она решила отказаться от карьеры певицы. При этом Микелла в рамках хобби пишет музыку и тексты.

Марта Юшкевич

Наследница юмористки Елены Борщевой о бодибилдера Валерия Юшкевича решила пойти по стопам мамы. Девушка поступила в ГИТИС.

Марта не скрывала: с ранних лет она мечтала быть как мама: выступать на сцене и сниматься в кино. Перед поступлением она обучалась актерскому мастерству в школе родительницы.

В ГИТИСе девушка будет учиться на курсе Николая Лазарева. Стоимость обучения — 625 тысяч рублей в год.

Иван Антипенко

Григорий Антипенко и Юлия Такшина поддержали стремление своего сына пойти по их стопам. Теперь юноша — студент знаменитой «Щуки». В отличие от предыдущих героинь статьи, молодой человек смог поступить на бюджетное обучение и стать одним из учеников курса Владимира Сажина.

Юлия Такшина и Григорий Антипенко сблизились после съёмок сериала «Не родись красивой». Через несколько лет пара рассталась, сумев сохранить тёплые отношения.

Иван часто был за кулисами театра имени Вахтангова, где играл Григорий. Это и повлияло на выбор будущей профессии мальчика.

В личном блоге юноша заявил, что сразу решил поступать в «Щукинское», однако для подстраховки подал документы и в другие ВУЗы.

Для поступления в желаемое училище Ивану пришлось серьёзно подготовиться. Он выучил наизусть две басни Крылова, четыре стихотворения и несколько отрывков из художественной прозы. Все это ему необходимо было воспроизвести с указанной интонацией. Судя по зачислению на бесплатное отделение, юноша справился со всеми испытаниями блестяще.

Помимо актерского таланта, Иван активно развивает музыкальный: он отлично поет и умеет играть на гитаре. Эти навыки стали дополнительным плюсом при поступлении.