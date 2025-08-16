Эксперт оценил идею штрафовать за буллинг в школах

По информации на 14 августа 2025 года, депутаты ЛДПР разработали законопроект о введении штрафов до 500 тысяч рублей за буллинг и кибербуллинг.

Согласно проекту, в КоАП РФ предлагается ввести понятие «травля», под которым подразумевается систематическое унижение чести и достоинства, включая публичную дискредитацию в интернете.

Идею штрафовать за буллинг для "МК" оценил председатель коллегии адвокатов Константин Трапаидзе.

— Тема буллинга в школах и на рабочих местах, безусловно, актуальна, и предложенные меры можно рассматривать как один из первых шагов в борьбе с этим явлением, хотя предлагаемые меры и кажутся достаточно строгими, существует риск, что они могут пополнить список неработающих законов.

Дело в том, что буллингом, как правило, занимаются группы людей, которые, если не пользуются авторитетом, то имеют некоторый вес в школе. Бывает так, что они находят покровительство учителей или умело маскируют свою деятельность. К сожалению, нередко встречаются преподаватели, которые поддерживают агрессоров, что совершенно недопустимо.

Несмотря на трудности с доказыванием фактов буллинга, благодаря распространенности мобильной связи и видеофиксации, ситуация постепенно меняется. Именно поэтому, кстати, активно лоббируется запрет на использование телефонов в школах, чтобы учителя не боялись выноса "сора из избы". Многие школы отказываются от видеонаблюдения, хотя я считаю, что видеофиксация в коридорах и учебных классах не помешала бы. Это позволило бы отследить, что происходило на переменах, и разрешить спорные ситуации. Видеонаблюдение, кстати, могло бы стать серьезным способом защиты прав учителей, которые часто жалуются на агрессивных учеников. Учителям, которые корректны и профессиональны, бояться видеофиксации нечего.

Введение штрафов и возложение ответственности на родителей за действия детей - это важный шаг, поскольку, к сожалению, многие родители, вместо того чтобы пресекать агрессию, покрывают своих детей. Нормальные родители, конечно, не будут культивировать агрессию в детях, так как это рано или поздно может привести к трагическим последствиям. В целом, мера представляется достаточно серьезной и, надеюсь, эффективной.