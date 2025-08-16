Врач предупредила об опасности популярного детского напитка

Родители зачастую покупают детям на различные праздничные мероприятия безалкогольное шампанское, демонстрируя им, что они тоже пьют и участвуют в торжестве.

Однако этот известный детский напиток не такой уже и безобидный, так как там тоже содержатся элементы, разрушающие организм.

Об этом в интервью «Радио 1» заявила врач-диетолог Наталья Павлюк.

«Детское шампанское – газированный сладкий напиток с высоким содержанием сахара, что может привести к кариесу, набору лишнего веса, проблемам с сердцем, сахарному диабету и привыканию к "взрослым" ритуалам», – предупредила специалист.

В качестве альтернативы диетолог советует морсы, натуральные соки или воду с ягодами.

Как сообщала «Свободная Пресса», ранее Павлюк рассказала о последствиях употребления кетчупа.