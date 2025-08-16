Родителям объяснили связь гаджетов с развитием детей

Доктор психологических наук Вера Никишина объяснила, как цифровые технологии отражаются на развитии речи и мышления юного поколения.

© unsplash

Немалое влияние на детей оказывает практически бесконтрольный доступ к социальным сетям. Быстрое поглощение информации из цифрового пространства приводит к тому, что содержание кратковременной памяти не переносится в долговременную. Чтобы это происходило, между информационными потоками должны быть перерывы. Этого сложно добится, когда контент в информационной ленте движется бесконечно. Чем больше ребенок проводит времени в соцсетях, тем сильнее деформируется функция долговременной памяти.

Также важно учитывать тот факт, что нынешнее поколение не считает настолько важным что-то запоминать или заучивать наизусть – необходимую информацию можно хранить на внешнем носителе и обращаться к ней по мере надобности, а любой видеоконтент доступен к пересмотру.

Обилие полученной информации не означает, что она хорошо усваивается. Подростку, проводящему большое количество времени в соцсетях, сложно выделить смысловое содержание и затем его воспроизвести. Речь становится аффективно нагруженной (использование междометий, отказ от полноценных предложений), а ее содержание – бессмысленным. Выходя из интернет-пространства, дети не могут нормально общаться и взаимодействовать друг с другом в реальной жизни, у многих появляется чувство одиночества и страх перед социальными контактами.

По мнению эксперта, информация для подрастающего поколения должна быть тщательно отобрана. По возможности лучше включать детям полезный образовательный контент.