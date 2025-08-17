Как выбрать рюкзак для первоклассника

Уже скоро для миллионов российских детей впервые прозвенит школьный звонок. Сборы в школу — это ответственная задача. Важно, чтобы рюкзак, с которым ребенок будет ходить на занятия, не повредил его осанку. Как выбрать сумку для учебников и других принадлежностей, не навредив здоровью первоклассника, разбиралась «Вечерняя Москва».

Отличие моделей

Сумки для учебников бывают разные — рюкзаки, портфели и ранцы — и все они имеют свои отличительные особенности.

Рюкзак

Это заплечная сумка с двумя лямками, изготавливаемая обычно без каркаса, — не подходит для младшеклассников: может навредить осанке маленького ребенка. Поэтому его покупают для подростков, осанка которых уже сформировалась.

Портфель

Это сумка с одной ручкой. Портфель тоже не подойдет для первоклассника. В этом случае весь вес самого изделия и предметов в нем будет приходиться только на одну руку, что также может негативно повлиять на осанку. Поэтому идеальным выбором для младшеклассника будет ранец. У этого изделия есть жесткий каркас и эргономичная спинка.

Ранец

При выборе ранца нужно обратить внимание на его вес. С учетом того, что школьнику предстоит ходить с ним в школу и носить в нем учебники, которые также обладают своим весом, само изделие не должно быть слишком тяжелым. В противном случае школьнику будет некомфортно его носить, и он будет быстрее уставать.

Спинка у ранца может быть ортопедической — держать форму и при этом быть гибкой. Такие спинки также называют анатомическими, эргономичными и формоустойчивыми. Они будут поддерживать правильную осанку, грамотно распределяя нагрузку на плечи и поясницу ребенка. Спинка может быть с сетчатым покрытием, чтобы у школьника не потела спина.

Что рекомендуют врачи

Врач-остеопат, невролог Сергей Евдокимов в беседе с «Вечерней Москвой» перечислил несколько особенностей ранца для будущего первоклассника.

«Важно, чтобы у этого изделия были регулируемые лямки, а спинка поддерживала спину ребенка», — обратил внимание эксперт.

Лямки, обозначенные врачом, позволят отрегулировать ранец с учетом комфорта школьника и сделать его удобным в носке. А специальная спинка может быть такой, какую часто используют в горных моделях рюкзаков. Это также повысит комфорт ношения.

«Кроме того, у ранца должны быть светоотражающие элементы для безопасности школьника на дорогах», — порекомендовал остеопат.

Главный критерий при выборе ранца для младшеклассника — его вес. Стоит учитывать не только тяжесть самого изделия, но и предметов, которые могут быть внутри: учебников, тетрадей, бутылки воды, канцелярских принадлежностей и так далее.

«Чтобы не испортилось здоровье, ранец с его наполнением не должен превышать по весу 20–30 процентов от веса самого ребенка», — посоветовал Евдокимов.

Если ребенок, к примеру, весит 40 килограммов, то вес его ранца со всеми принадлежностями не должен превышать 12 килограммов. Тогда его осанке и здоровью ничего не будет угрожать, заключил врач.

