В России могут изменить подход к воспитанию детей после развода

Закрепить в Семейном кодексе институт совместного воспитания детей после развода родителей предложили в Госдуме. К каким результатам это может привести, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.

© Вечерняя Москва

Авторы инициативы считают, что она позволит детям сохранить полноценное общение с обоими родителями и снизит психологическую нагрузку в результате распада семьи. Согласно новым нормам, суд при разводе будет сначала решать, нужно ли устанавливать порядок совместного воспитания, и только затем определять, с кем из родителей останется ребенок.

Авторы документа ссылаются на международный опыт: подобные механизмы уже действуют в ЮАР, Бразилии, Индии, Китае, Израиле и ОАЭ. По их мнению, совместное воспитание особенно важно в случаях, когда родители настроены друг против друга и есть риск, что один из них будет ограничен в общении с ребенком.

Проблемы есть

Генеральный директор юридической компании Кантемир Кешоков рассказывает, как сегодня распределяются обязанности супругов относительно детей после развода.

Сейчас в России бывшие муж и жена заключают соглашение, в котором определяют место проживания ребенка и порядок уплаты алиментов, — объясняет Кантемир. — В случае если супруги не пришли к соглашению, эти вопросы закрепляются в судебном решении — на основе интересов несовершеннолетнего, здоровья его родителей и отношений каждого из них с ребенком.

Специалисты отмечают: в таких соглашениях обычно фиксируют место проживания несовершеннолетнего, устанавливают график встреч второго родителя с указанием их периодичности и продолжительности, прописывают порядок выплаты алиментов, а также распределяют права и обязанности сторон в вопросах воспитания и образования ребенка.

Руководитель юридического центра Ольга Новикова отмечает, что в условиях, когда график общения с ребенком устанавливается судом, часто не конкретизируются повседневные обязанности каждого из родителей.

По данным Верховного суда РФ, до 40 процентов решений о порядке встреч с ребенком не исполняются, — подчеркивает эксперт. — Кроме того, отсутствуют эффективные механизмы вовлечения второго родителя в важные аспекты жизни детей — их образование, медицинское обслуживание и организацию досуга.

Еще Новикова отмечает, что мнение детей о том, с кем они хотят остаться после развода, не играет ведущей роли в решении суда.

Эксперты считают, что текущая система требует доработки, чтобы обеспечить реальное участие обоих родителей в воспитании ребенка после развода.

Удачное решение?

Новый законопроект предлагает изменения в регулировании вопросов воспитания детей после развода родителей. Согласно документу, суд получает право устанавливать индивидуальный график проживания ребенка с каждым из родителей, а сами родители смогут заключать соглашения о совместном воспитании. При этом в Семейный кодекс будет добавлена специальная статья, определяющая случаи, когда совместное воспитание невозможно — например, при отсутствии у родителя места жительства, ограничении в правах, опасности для ребенка или уклонении от воспитания более шести месяцев.

Мнения экспертов о нововведении разделились. Например, Кантемир Кешоков поддерживает идею законопроекта.

В случае если родители не смогли прийти к соглашению, суд будет самостоятельно устанавливать размер алиментов, место проживания ребенка и отдельное соглашение о порядке совместного воспитания. Пункт о совместном воспитании как раз и будет той новацией, которую предлагают авторы законопроекта, — прежде чем принять решение о месте проживания несовершеннолетнего, суд учтет, нужно ли утвердить также и положение о совместном воспитании, — объясняет специалист. — Введение норм о совместном воспитании в Семейный кодекс позволит более справедливо организовать взаимодействие ребенка с родителями и сохранить их эмоциональную связь. Суд сможет четко регламентировать условия совместного времяпрепровождения — поездки, отдых, посещение родственников.

В то же время Ольга Новикова выражает сомнения по поводу законопроекта.

На словах все выглядит красиво: снижение травмы от расставания, сохранение связи с обоими родителями. Но частые переезды между домами могут усилить стресс у ребенка. Должно быть одно место постоянного проживания, — считает Ольга.

По ее словам, проект не решает вопросы принудительного исполнения, так как не указывает четкий механизм наказания, например, за нарушение условий графика.

Что думает общественность

Инициатива вызвала бурную реакцию в сети. Одни родители опасаются, что обновленная система обрекает детей на существование «по вахтовому методу», другие считают закон прогрессивным и своевременным.

Москвичка Татьяна Чекунова уже наблюдает за тем, как работает совместная опека со стороны.

Я вижу два примера совместной опеки, в обоих случаях первые полгода-год после развода были сложности, но детей в конфликты не втягивали, — пишет Татьяна. — Совместная опека возможна только при наличии здравого смысла, доброй воли и заботы о ребенке. Принудительно ее не установишь.

Еще одна москвичка, Ольга Иванова, настроена еще более скептически.

Людям, которые могут договориться, этот закон не нужен. А тем, кто не может, он не поможет. Фактически он будет принуждать ребенка жить «вахтовым методом» — в домах с разным укладом жизни, — уверена Ольга.

В свою очередь, руководитель Объединения многодетных семей Москвы Наталья Карпович считает, что законопроект своевременен и направлен на защиту интересов детей.

Он призван сохранить участие обоих родителей в воспитании, что особенно актуально на фоне высокого числа разводов, — отмечает Наталья. — Однако меня беспокоит правоприменительная практика. Суды и так перегружены, а новый закон добавит им обязанностей — оценивать возможность совместного воспитания в каждом случае. Есть ли у судей достаточно компетенций и времени?

В качестве альтернативы она предлагает сделать обязательной процедуру медиации (особый вид переговоров, при котором нейтральный посредник помогает сторонам в конфликте найти взаимовыгодное решение. — «ВМ») перед разводом. По ее словам, нужно не увеличивать нагрузку на суды, а развивать досудебное урегулирование. Это поможет родителям сохранить отношения и договориться о воспитании ребенка — без принудительного «кочевания» детей между родителями.