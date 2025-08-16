Что скрывает стеклянный взгляд подростков

Еще десять лет назад семейные фотоальбомы были полны улыбок, гримас и неподдельных эмоций. Сегодня все чаще подростки и даже младшие школьники позируют с идеально ровным лицом — ни намека на радость, удивление или интерес. В соцсетях этот тренд называют «покерфейс» или «стеклянный взгляд». Для родителей такое выражение лица кажется тревожным и даже вызывающим, но за ним может стоять не только мода, но и целый спектр психологических причин.

Иногда это способ самозащиты: ребенок учится не показывать эмоции, чтобы не дать окружающим поводов для насмешек. В других случаях — стремление к определенному образу, который диктует интернет-культура и блоги звезд, где «холодная» мимика ассоциируется с силой и статусом. А порой — это просто следование тренду, в котором нейтральность считается эстетикой. Но что с этим делать и как помочь подростку найти баланс между модой и эмоциональной открытостью? Психолог Радмила Бакирова прокомментировала этот сложный эмоциональный тренд.

Примите моду как факт, но не как норму

Не стоит сразу запрещать ребенку «хмурое» лицо на фото — это может вызвать сопротивление. Лучше обсудите, что в реальной жизни важно уметь выражать эмоции, а тренды — приходят и уходят. Такое признание позволит ребенку не чувствовать давления и быть более открытым для диалога. Постепенно он сможет осознать, что мимика — это всего лишь инструмент общения.

Смотрите, нет ли признаков эмоционального выгорания

Если покерфейс сопровождается замкнутостью, апатией или резким снижением интереса к хобби, это уже не мода, а сигнал о проблемах.

«Важно мягко спросить, как он себя чувствует, что его тревожит. Иногда за „стеклянным“ лицом прячется усталость или скрытая депрессия. Здесь лучше вовремя подключить психолога», — советует эксперт.

Давайте примеры эмоциональной искренности

Дети копируют взрослых, даже если нам кажется, что они нас не слушают. Если родители позволяют себе открыто радоваться, грустить, удивляться, ребенок видит, что эмоции — это нормально. Особенно ценно, когда взрослый рассказывает, что именно он сейчас чувствует, и почему это важно озвучивать. Такой пример помогает формировать здоровое восприятие эмоций.

Развивайте эмоциональный интеллект в игре

Эмоции можно «разблокировать» через актерские упражнения, настольные игры и совместный просмотр фильмов с обсуждением героев.

«Предложите изобразить радость, злость, удивление, как актеры на сцене. Это помогает ребенку осознавать, что мимика — не угроза, а способ показать себя миру. И кстати, игра (например, в „Крокодила“) снижает внутреннее напряжение и повышает уровень эмпатии в целом», — объясняет психолог.

Не стыдите за внешний вид

Фразы вроде «что за кислое лицо?» или «ну-ка улыбнись» воспринимаются как критика личности, а не мимики. Вместо упреков лучше мягко предложить: «А давай сделаем одно фото с твоим любимым выражением лица, а одно — с улыбкой, вот просто для меня, пожалуйста». Так подросток будет чувствовать, что его выбор уважают, и со временем он будет более открыт к экспериментам.