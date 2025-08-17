Как научить подростка убирать за собой

Наверное, каждая мама подростка сталкивалась с такой ситуацией: открываешь дверь, а там… картина, достойная фильма-катастрофы. И хотя беспорядок — это почти верный признак того, что ребенок вступил в подростковый возраст, до него все же нужно донести, что убираться необходимо. Как это сделать, нам рассказала семейный психолог Галина Ренталь.

Почему ребенок перестает убирать вещи

Во-первых, по словам нашего эксперта, лобные доли мозга в этом возрасте еще активно формируются. А именно они отвечают за организацию, внимание и планирование. Поэтому подросток и правда не воспринимает разбросанные вещи как беспорядок.

Во-вторых, большинство подростков считает уборку бессмысленной.

«У них насыщенная жизнь: учеба, секции, друзья, первая любовь… Тут уж сами понимаете, не до аккуратности. Гораздо больше времени уделяется внешнему виду», — комментирует психолог.

В-третьих, подростковый возраст — это возраст бунта. Галина:

«Когда родительские указания ставятся под сомнение, ребенок пробует установить свои. Его комната — это его территория, где он может нелегально устанавливать собственные правила: развешивать плакаты, закрывать окно шторами, складывать одежду на кресло, а не в шкаф. Это естественный этап взросления».

Что делать и как приучить подростка к порядку

Как обычно родители требуют от подростка порядка в комнате? Они «меняют» уборку на дополнительное время в гаджетах, карманные деньги и другие поощрения. Но со временем это перестает работать.

«Важно помнить, что ваше представление об идеальном порядке и его представление могут сильно различаться. Подростки, с одной стороны, нуждаются в уважении своих личных границ, с другой — в четких правилах. Значит, нужно найти компромисс и прийти к общему пониманию порядка. Требовать от него постоянно идеально убранной комнаты бессмысленно, но стоит настаивать на соблюдении элементарных правил гигиены. Например, все, что может испортиться и издавать запах, должно обязательно убираться каждый день — шкурки от бананов, посуда, недоеденная еда и т. д. Не хранить грязные вещи в шкафу. Держать свою кровать заправленной», — советует психолог.

Вот универсальный лайфхак для родителей от нашего эксперта. Сейчас для подростка мнение друзей зачастую важнее, чем ваши слова. Поэтому если ваш дом будет тем местом, куда он может приглашать друзей и устраивать ночевки, это может стать стимулом для поддержания чистоты. Здесь удобно ввести правило: вы разрешаете принимать гостей, готовите им перекусы, но комната и кухня после этого обязательно убираются им самим.

«Ребенок учится тому, что видит у себя в дому», — гласит народная мудрость. Если вы поддерживаете порядок и привлекаете детей к уборке с детства, давая посильные задания (разобрать посудомойку, пропылесосить, развесить белье), со временем это станет для них нормой и не будет вызывать сопротивления», — говорит специалист.

Помогите своему ребенку организовать его пространство так, чтобы было легче поддерживать порядок. Повесьте крючки для хранения рюкзаков и сумок. Поставьте в шкаф коробки для носков, нижнего белья, футболок.

И главное правило для мамы подростка — не делать уборку в его комнате самостоятельно.