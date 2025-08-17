К чему может привести переизбыток кружков у ребенка

Исполнительный директор Национального родительского комитета, член общественного совета Уполномоченного при президенте по правам ребёнка, клинический психолог Юрий Оболонский рассказал, что важно не перегружать ребёнка дополнительными занятиями в кружках.

В беседе с Радио Sputnik эксперт отметил, что чрезмерное перенапряжение ребёнка в учёбе и развитии может привести к хроническому стрессу.

По словам специалиста, свои переживания ребёнок начнёт переносить в асоциальное поведение и агрессию на одноклассников.

«А это уже очень серьёзно. Конечно, так происходит не всегда. У нас каждый ребёнок индивидуален, и каждая психологическая проблема тоже особенная и подлежит индивидуальному разбирательству, но это факт, который имеет место», — сказал Оболонский.

Психолог рекомендовал не настаивать на определённом кружке, а также стараться не забывать отдыхать всей семьёй, устраивать спортивные игры и походы на природу.

Ранее психолог Галина Губанова заявила о важности предоставления ребёнку возможности поскучать для его развития.