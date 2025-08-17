К чему может привести переизбыток кружков у ребенка

Психолог Оболонский: важно не перегрузить ребёнка кружками
Исполнительный директор Национального родительского комитета, член общественного совета Уполномоченного при президенте по правам ребёнка, клинический психолог Юрий Оболонский рассказал, что важно не перегружать ребёнка дополнительными занятиями в кружках.
В беседе с Радио Sputnik эксперт отметил, что чрезмерное перенапряжение ребёнка в учёбе и развитии может привести к хроническому стрессу.
По словам специалиста, свои переживания ребёнок начнёт переносить в асоциальное поведение и агрессию на одноклассников.
«А это уже очень серьёзно. Конечно, так происходит не всегда. У нас каждый ребёнок индивидуален, и каждая психологическая проблема тоже особенная и подлежит индивидуальному разбирательству, но это факт, который имеет место», — сказал Оболонский.
Психолог рекомендовал не настаивать на определённом кружке, а также стараться не забывать отдыхать всей семьёй, устраивать спортивные игры и походы на природу.
