Опрос показал, как родители готовятся к 1 сентября

Большинство россиян предпочитают закупать все для школы на маркетплейсах и экономят на репетиторах, выяснил Банк Синара в ходе опроса, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

© unsplash

Основная часть опрошенных респондентов (86%) идут за покупками в интернет на маркетплейсы, однако торговые центры со школьными ярмарками по популярности стоят на втором месте — 80%. Специализированные интернет-магазины со школьными принадлежностями и формой пользуются спросом только у 17% респондентов.

Репетиторы остаются востребованными, но не у всех. Только 18% родителей планируют нанимать дополнительных педагогов на весь учебный год. При этом 74% россиян готовы платить за занятие до 1 тысячи рублей, а 17% — более 2 тысяч. 61% участников опроса отметили, что репетиторов не нанимают.

Как отметили родители — участники опроса, их основные статьи расходов включают школьно-письменные принадлежности (93%), одежду и обувь (91%), а также цветы и подарки учителям (42%). При этом 36% родителей готовы потратить на одного ребенка до 10 тысяч рублей, а 24% — до 15 тысяч.

Родители по-прежнему хотят покупать все школьные принадлежности заранее — 76% опрошенных, однако по факту только 12% респондентов готово к школе, 88% планируют закупаться в ближайшее время.