Новый медосмотр шестилетних детей: что будут проверять и зачем?

В России с нового учебного года шестилетних детей ждет расширенный медосмотр, который впервые включит оценку репродуктивного здоровья. Депутаты поясняют, что ранняя диагностика позволит эффективнее корректировать возможные проблемы, но подчеркивают важность тактичного подхода к нововведению. Чтобы избежать недовольства родителей, предлагают вернуть практику патронажных медсестер.

Ранее писали, что оспа обезьян - опасное заболевание, проявляющееся температурой, сыпью и увеличением лимфоузлов. Специалисты Роспотребнадзора рассказали о мерах профилактики заражения. Соблюдение простых правил гигиены и осторожность помогут снизить риск заболевания.

Кроме того, грибковые инфекции, включая Trichophyton rubrum и Epidermophyton floccosum, способны сохраняться в окружающей среде до двух лет. Эти микроорганизмы проникают в организм через малейшие повреждения кожи, представляя особую опасность для детей, пожилых и людей с хроническими заболеваниями. Специалисты предупреждают о необходимости соблюдать меры предосторожности.