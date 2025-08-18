Какая одежда сейчас в тренде у школьников

Взрослая мода давно перестала существовать отдельно от подростковой: тренды мгновенно перекочевывают из соцсетей в школьные коридоры, а бренды учитывают вкусы поколения, которое выросло со смартфоном в руках. Для наших детей одежда — это не просто вещь, а способ заявить о себе, подчеркнуть индивидуальность и, вместе с тем, быть стильным. Поэтому гардероб школьника 2025 года — это не только стандартная форма, а яркий микс удобных вещей, актуальных деталей и личного стиля. Важно помнить: в этом возрасте вкус только формируется, и одежда должна помогать чувствовать себя уверенно, а не загонять в рамки. Стилист Маша Ведерникова дала советы, которые помогут родителям и подросткам ориентироваться в трендах нового учебного года.

© unsplash

Удобство важнее показухи

Современные подростки все чаще выбирают спортивный стиль, который позволяет свободно двигаться и чувствовать себя комфортно. Оверсайз-худи, карго-брюки и кроссовки на массивной подошве остаются главными героями гардероба. Но стилист рекомендует не перегибать палку: слишком мешковатые вещи могут «съедать» фигуру: «лучше сочетать один объемный элемент с более нейтральным низом или верхом. Такой баланс помогает сохранить стильность и не потерять индивидуальность».

Цвет — способ выделиться

Нынче подростковая мода делает ставку на яркие оттенки (хотя излюбленный черный тоже никто не отменял, это просто невозможно): фуксия, лайм, оранж и небесно-голубой. Эти цвета легко сочетаются с базой — серым, черным и белым.

«Подростки любят экспериментировать и комбинировать неон с пастелью, создавая собственный стиль. Родителям не стоит ограничивать ребенка в цвете, ведь именно так формируется смелость в самовыражении. Даже один яркий аксессуар — рюкзак или бейсболка — способен оживить повседневный школьный образ», — подчеркивает эксперт.

Технологичные ткани и слоистость

Подростки 2025 выбирают материалы, которые «работают»: дышащие ткани, непромокаемые куртки и рюкзаки с защитой для гаджетов. Мода на многослойность позволяет комбинировать майки, рубашки, худи и жилеты, создавая интересные силуэты. Важно, чтобы слои не мешали движениям и не выглядели случайным набором. Лучше делать акцент на одном эффектном элементе — например, жилетке или куртке с ярким принтом. Остальное пусть будет спокойнее, тогда образ будет выглядеть собранным.

Аксессуары решают многое

В 10–15 лет именно детали помогают выделиться среди сверстников. В тренде остаются цепочки на шею, браслеты-«френдшипы», нашивки на рюкзаки и коллекционные значки. Девочки носят мини-сумки через плечо, мальчики — практичные кросс-боди. Но важно помнить: аксессуары должны подчеркивать образ, а не перегружать его, вполне достаточно одного-двух акцентов, чтобы юный модник выглядел стильно.

Экологичность и индивидуальные находки

Новое поколение ценит вещи с историей: винтажные футболки, кастомизированные джинсы или кроссовки, расписанные вручную. Это не только модно, но и экологично, ведь подростки все чаще задумываются об устойчивом потреблении. Родителям стоит поддерживать такие эксперименты — это развивает вкус и чувство стиля. Можно вместе отправиться на маркет или секонд-хенд и выбрать что-то необычное. Такая вещь станет любимой и будет выражать личность ребенка лучше любой дорогой покупки.