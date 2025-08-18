Почему в школы нужно вернуть бесплатные продленки

Востребованность внеклассных занятий в сфере образования «очень высокая».

Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился Александр Снегуров.

«Однозначно могу сказать, что это хорошее предложение. Оно уводит в сторону от тотальной коммерциализации школы. Группы продлённого дня или отменены, или стали платными, или там сохраняется незначительный сегмент для начальной школы. А вообще потребность в них очень высокая, потому что родители заняты, измучены или больны. И дети даже 5-7 классов должны и хотят находиться на продлёнке. Когда продлёнки перевели на платную основу, то это было для педагогов обстоятельство негативного свойства, это отдаляет нас от самой сущности педагогики, от идей гуманизма, на которых она основана. На продлёнке не только помощь в выполнении уроков, там и общение, и развитие, и кружки. Родители были возмущены и шокированы, когда бесплатную продлёнку отменили. Инициатива хорошая, однозначно поддерживаю, если за ней ничего не прячется, ничего за ней не закамуфлировано, если ничего другого взамен продлёнки не отменят. Востребованность продлёнки высокая, поэтому если она может вернуться в общепедагогическое поле в полноценном виде, то это вещь хорошая».

Ранее депутаты Госдумы подготовили законопроект, в котором предложили вернуть бесплатные продлёнки во все школы. В документе отмечается, что расходы на продлёнку будут финансироваться исключительно за счет средств бюджета. Взимание платы с родителей за такие услуги будет запрещено.